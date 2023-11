¿Es autónomo? Esto es lo que debe hacer antes de final de año para que la declaración de la Renta le salga a pagar menos o a devolver

Millones de contribuyentes deben acudir cada año a la campaña de la Renta para presentar sus declaraciones de IRPF y Patrimonio, saldando así sus cuentas pendientes con la Agencia Tributaria. En el caso de los autónomos, tan solo aquellos que tengan unos ingresos por rendimientos de actividades económicas inferiores 1.000 euros anuales estarán exentosde presentar la declaración de la Renta, salvo que voluntariamente la presenten porque quieran beneficiarse de alguna de las deducciones existentes. Por tanto, desde el blog Mi Jubilación de BBVA comparten una serie de consejos para que a los trabajadores por cuenta propia la declaración les salga a pagar menos o a devolver.

Hacer una evaluación de lo que le va a salir a pagar antes del cierre de cada ejercicio

Es recomendable que se haga una previsión de lo que se va a pagar en la declaración de la Renta, ya que conociendo cuál será el beneficio a final de año y las retenciones de IRPF totales de las facturas se podrá tratar de mejorar los resultados.

Controlar los posibles saltos de tramo de IRPF

La escala general de gravamen del IRPF se compone de una serie de tramos, por tanto, el autónomo deberá vigilar en que tramo se encuentra según sus rendimientos netos, ya que cuánto más elevados son, mayor es el porcentaje aplicado.

"Un pequeño ingreso adicional a final de año podría provocar un salto de tramo y la diferencia del IRPF a pagar sea mayor incluso que el ingreso obtenido de más. Una opción para evitarlo sería emitir algunas de las facturas en el ejercicio siguiente", explican desde la entidad bancaria.

Incrementar la base de cotización a la Seguridad Social

Este será un gasto deducible que reducirá los rendimientos netos del autónomo sujetos a IRPF, además, al incrementar la base de cotización, se podrán obtener mayores ingresos en futuras pensiones como la de jubilación, de invalidez temporal, de viudedad o incluso de orfandad.

El nuevo sistema de cotización de autónomos, que entró en vigor a principios de año, se irá desplegando de forma gradual en 15 tramos durante los próximos tres años. Estos tramos determinan las bases de cotización mínimas y máximas, así como las cuotas en función de los rendimientos netos estimados del autónomo para cara ejercicio. Si fuera posible, desde BBVA recomiendan que no se queden en la base mínima, sino que elijan una mayor. No obstante, los autónomos que no cambiaron su base de cotización antes del 31 de octubre de 2023, será en 2024 cuando se regularizarán las cuotas en base a sus rendimientos.

Aportar a planes de pensiones individuales o de empleo simplificados

Los autónomos podrán aportar hasta el límite máximo de aportación permitido, que en 2023 son 1.500 euros anuales. El límite máximo de deducción en IRPF son 1.500 euros o 30% de los rendimientos netos de trabajo y actividades económicas.

Asimismo, también se podrán adherir a un plan de pensiones de empleo simplificado de trabajadores autónomos o a un plan de pensiones de empleo simplificado de promoción sectorial que "prevea la participación de trabajadores autónomos, y realizar aportaciones al mismo, adicionales al límite general o conjunto de 1.500 euros (límite disponible para planes de pensiones individuales), por un importe adicional de hasta otros 4.250 euros anuales", aseveran desde BBVA.

Por tanto, como trabajador autónomo se podrá aportar a planes de pensiones en total hasta un tope máximo de 5.750 euros anuales, y reducir en su IRPF hasta la menor entre esos 5.750 euros y el 30% de sus rendimientos de actividades económicas.

Contratar un seguro de salud

El autónomo podrá contratar un seguro médico para él incluyendo a su cónyuge o pareja de hecho así como a sus hijos a cargo. De esta forma, se podrá deducir en IRPF hasta 500 euros anuales de prima por cada miembro de la unidad familiar asegurado, cuantía que podría ascender a 1.500 euros en el caso de asegurados con minusvalía.

Cuotas a colegios profesionales

El autónomo se podrá deducir el 100% de las cuotas pagadas a colegios profesionales o sindicatos, siempre y cuando la colegiación sea obligatoria, y con un límite máximo de 500 euros anuales.

Hacer donaciones a ONGs

Los trabajadores por cuenta propia podrán deducirse las donaciones que realicen a organizaciones sin ánimo de lucro a las que les aplique la Ley del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Se aplica una deducción del 80% por los primeros 150 euros, y un 35% a partir de esta cantidad o un 40% si en los dos años anteriores se hubiera hecho donaciones a esa misma entidad por un importe igual o superior cada año respecto del anterior.