Las ayudas para la producción de carne ovina se retrasan en Marruecos

La crisis que enfrentan los ganaderos en Marruecos se retrasan las ayudas del Gobierno y enfrentan un "verano difícil" en medio de desafíos como la escasez de agua y los altos precios de los alimentos. El mayor dilema, según un ganadero de las regiones de Fez y Loukkos que habló con Hespress, está relacionado con las deudas que gastó en la preparación del último Eid al-Adha, que pasó sin ningún sacrificio (por orden del Rey para proteger la cabaña nacional).

Ibrahim Al-Sahrawi, jefe del grupo de criadores de ganado Loukkos, afiliado a la Asociación Nacional de Criadores de Ovejas y Cabras (ANOC), se quejó del empeoramiento de la situación este verano. Están pasando por un período extremadamente difícil debido a las sucesivas olas de sequía, señalando que "lo que agrava el sufrimiento es el retraso en el desembolso del apoyo que se nos asigna". "Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a recurrir a préstamos, ya sea de familiares o de proveedores de pienso lo que supone una carga agobiante para nuestras condiciones de vida". “Recorremos largos kilómetros todos los días en busca de agua fresca, teniendo cuidado de no usar agua potable porque impacta negativamente en la salud del rebaño y también por la escasez de agua”.

"El reciente Eid al-Adha, que no incluyó el sacrificio de ovejas, tuvo graves consecuencias para nuestros ingresos". Sus medios de vida se redujeron a un nivel sin precedentes, a pesar de que el ganadero mantuvo su compromiso de mantener un rebaño nacional en crecimiento, haciendo sacrificios por la continuidad de este sector vital que, según él, representa la base del sustento de miles de familias. "No disponemos de datos oficiales sobre el destino del apoyo gubernamental. Mientras tanto, hemos acumulado deudas relacionadas con la compra de forraje y otras relacionadas con medicamentos".