El Banco de España cifra en 3.250 millones el ahorro de los bancos por no remunerar los depósitos

La banca española se ahorró 3.250 millones de euros en 2022 al no aumentar la remuneración de los depósitos como lo hacían en el pasado cuando los tipos de interés subían, como sí sucede en otros países del entorno europeo como Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Grecia, Austria, Portugal o Finlandia. De hecho, junto a España solo aparece Italia entre los países con los bancos más rezagados a la hora de trasladar a los depósitos el alza de los tipos de interés y del euríbor a un año, según un estudio publicado este martes en la revista de Estabilidad Financiera del Banco de España, que concluye que en los sectores bancarios con mayor exceso de liquidez y un grado mayor de concentración del mercado -cuota de los cinco mayores bancos- es donde menos está aumentando la remuneración de los depósitos, que ha sido "significativamente menor" de lo esperado.

En el artículo, los expertos del Banco de España explican que, de acuerdo con el patrón histórico, el coste de actualizar la remuneración de los depósitos podría haberse situado en esos 3.250 millones por encima de lo observado en 2022 dado el incremento del euríbor a un año en ese periodo. Según esta estimación, basada en lo que sucedía en el pasado con la remuneración de los depósitos cuando subían los tipos de interés y el euríbor, el impacto sobre el coste para las entidades españoles rondaría los 525 millones de euros mensuales en 2022. Así, el ahorro total para las entidades españolas de no elevar la remuneración de los depósitos estaría en 3.250 millones de euros que, de otro modo, habrían reducido el margen de intereses conjunto del sector en unos 24.000 millones.

Este cálculo, trasladaron a Efe fuentes del Banco de España, se ciñe exclusivamente al impacto sobre el coste de los depósitos, sin tomar en consideración qué hubiera pasado sobre otras partidas de la cuenta de resultados, como los ingresos de interés por préstamos o las comisiones, que también podrían haber variado en 2022. Además, este ahorro mensual de 525 millones no sería extrapolable a 2023, advierten desde el supervisor. El análisis elaborado por el organismo constata que los incrementos del euríbor "se transmiten a los tipos de interés de los depósitos bancarios en España y, en particular, presionan al alza los tipos de los depósitos a plazo". No obstante, en 2022, con una subida histórica de la tasa de interés de referencia, la traslación "fue más limitada de lo que habría cabido esperar de acuerdo con el patrón histórico", detalla el texto.

Para diciembre de 2022, el euríbor había experimentado una escalada en esos 12 meses de 350 puntos básicos, lo que supone un alza considerable respecto al alza acumulada durante 12 meses finalizada en junio de 2005 y marzo de 2010, cuando el Euríbor avanzó en 70 y 130 puntos básicos, respectivamente. El Banco de España indica que en los últimos años los tipos de interés ofrecidos por los depósitos a plazo se han ido comprimiendo hasta casi coincidir con los de las depósitos a la vista. Esto ha provocado que los clientes dejen de elegir este producto. Mientras que en diciembre de 2022 el 7,1% de todos los depósitos minoristas estaban en depósitos a plazo, en 2013 el porcentaje llegó a ser del 53,3%.

El artículo constata también que, actualmente, casi todos los depósitos se mantienen en cuentas a la vista, representando esta modalidad el 93,9% del total en el caso de los hogares y el 89,9% en el caso de las empresas no financieras. También señala que la traslación del euríbor a los depósitos fue "débil" en otros países de la zona del euro. Los análisis de correlación del organismo sugieren que el impacto del euríbor en los tipos de interés y los costes de los depósitos fue menos acusado en los sectores bancarios con mayor exceso de liquidez, con más depósitos del Banco Central Europeo (BCE), y un grado mayor de concentración del mercado. Considera que la plasmación del euríbor "cobra impulso" en el momento y las diferencias entre bancos "aparecerán".