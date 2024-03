Los bancos españoles sitúan su valor de marca en 32.900 millones, un 2,5% más

La banca española impulsó el valor de sus marcas un 2,5%, hasta situarse en 32.900 millones de euros. En este ranking, primera posición se sitúa el Banco Santander, con 17.600 millones (+8%); seguido de BBVA (6.700 millones, +5%), CaixaBank (5.300 millones, +13%), Sabadell (1.200 millones, +2%), Bankinter (800 millones, -0,3%), Abanca (400 millones, +13%), Kutxabank (300 millones, +3%) e Ibercaja (200 millones, +18%).

Así lo constata un informe elaborado por la consultora Brand Finance y titulado 'Banking 500 2024', que incluye a los ocho bancos españoles con un mayor valor de marca en el mundo. El ranking total está liderado por los bancos chinos y estadounidenses. La suma de las 52 marcas chinas y 72 de Estados Unidos aportan más de 50% del valor total del sector, que alcanza los 1,35 billones de euros.

La directora gerente para España, Portugal y Sudamérica de Brand Finance, Pilar Alonso Ulloa, ha destacado que "las marcas españolas en el sector bancario han mostrado una notable resistencia y crecimiento, a pesar de los desafíos económicos y regulatorios en el país". Ha incidido en que Santander, BBVA, CaixaBank, y otras grandes instituciones financieras han mantenido su posición en el ranking Brand Finance Banking 500, lo que demuestra una "sólida percepción de marca y valor".

Este año, todos los bancos españoles, salvo Bankinter que cae un ligero 0,3%, aumentan su valor de marca. Ibercaja, con un impulso del 18% 208 millones de euros, es el que más aumenta su valor seguido de Abanca y CaixaBank, ambos con incrementos del 13% y valores de 474 millones en el caso de Abanca y 5.359 millones para CaixaBank.

Entre los tres primeros, Santander escala cuatro puestos hasta colocarse en el puesto 13 del ranking sectorial internacional y lidera en valor de marca las enseñas españolas del ranking. Su valor de marca aumenta un 8% hasta los 17.600 millones, impulsado por el crecimiento del beneficio neto. A pesar de una ligera caída en la fortaleza de marca, el banco sube 15 puestos gracias a su posición como el segundo mayor prestamista de la eurozona y su sólida presencia en marketing e imagen, respaldada por una amplia huella y recursos.

BBVA -en el puesto 47- es la segunda marca española más valiosa del sector -valor de marca que sube un 5% hasta los 6.700 millones-. Cerró 2023 con sólidos resultados financieros los primeros nueve meses de 2023, con un beneficio neto de 6.000 millones y un incremento del 24,3% respecto al mismo periodo del año anterior. BBVA es, además, la marca española bancaria con mayor Fortaleza de Marca, con calificación AAA, y Abanca la que más crece en fortaleza (+11,5%).

CaixaBank -puesto 57 y valor de marca que sube un 13% hasta los 5.400 millones- completa en Top 3 español. La subida de los tipos de interés durante 2023 ha beneficiado a la actividad bancaria y, también, a CaixaBank, que cerró el ejercicio con un beneficio de EUR4,8 mil millones, un 54% superior al del año anterior. Al igual que ocurre con el sector en su conjunto, el grupo catalán ha bajado en volumen con una caída de 0,2% en la cartera de crédito que se debe principalmente a las hipotecas, que caen un 1,2%.

El ICBC se mantiene como la marca bancaria más valiosa del mundo por octavo año consecutivo, con un valor de marca de 66.000 millones. El China Construction Bank (60.300 millones), el Agricultural Bank of China (55.500 millones) y el Bank of China (46.400 millones) ocupan la segunda, tercera y cuarta posición, respectivamente. A pesar de experimentar un ligero descenso (6,6%) en el valor de marca, Bank of America conserva el título de primera marca bancaria estadounidense por cuarto año consecutivo, y ocupa la quinta posición en la clasificación general, con un valor de 34.300 millones. Por su parte, Wells Fargo, que ocupa la sexta posición en la clasificación general, estrecha el margen con su competidor estadounidense, con un aumento del 5%, hasta alcanzar un valor de marca de 32.900 millones.

El estudio indica que los bancos locales y regionales están obteniendo resultados tan buenos como los de los bancos con presencia mundial, incluso en muchos casos, los superan en posicionamiento de su marca. El BCA de Indonesia es la marca bancaria más fuerte del mundo en su ámbito, con una puntuación de 93,8 sobre 100 en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI en sus siglas en inglés) y una calificación de élite AAA+. Tres marcas africanas, Equity Bank, First National Bank y Kenya Commercial Bank, así como la rumana Banca Transylvania, figuran entre las cinco marcas más fuertes del mundo, con calificaciones AAA+.

Sólo 11 de los 50 principales países experimentaron descensos en el valor agregado, encabezados por Rusia (69%), Nigeria (28%) y Malasia (20%). Como era de esperar debido a las sanciones internacionales impuestas a Rusia, las dos mayores marcas del país -Sber y VTB- figuran a la cabeza de las que más han bajado en valor de marca en porcentaje, con desplomes del 64% y el 91%, respectivamente.