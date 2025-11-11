Se buscan 2.400 conductores repartidores para la campaña del Black Friday y Navidad

La compañía de Adecco empleo ha anunciado que ha abierto un nuevo proceso para reclutar a más de 2.400 conductores repartidores en diferentes autonomías españolas de cara a la campaña del Black Friday y Navidad. En concreto, la empresa ha explicado de que se trata de perfiles muy demandados en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas, con motivo de la llegada de la Navidad que arrancará con los descuentos del Black Friday.

De hecho, Adecco ha previsto que durante las próximas semanas el número de ofertas para el sector puede crecer entre un 25-40% con respecto al trimestre anterior. El comercio electrónico vive un auge especial, por ejemplo, en el cuarto trimestre del año pasado, el e-commerce aumentó su facturación un 13,4% interanual, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Sumado a esto, según la compañía, la tipología de vacantes es "muy variada" a nivel de horarios y condiciones, para que cada candidato pueda buscar aquel empleo que mejor se adapte a sus necesidades.

Cataluña, la Comunidad de Madrid y Castilla y León son las regiones con más ofertas activas de partida, pero estas oportunidades irán creciendo y actualizándose a diario, y de momento, hay disponibles vacantes también en Baleares, Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, País Vasco, Galicia, Cantabria y Navarra.

Para acceder a las vacantes, se requiere contar con una experiencia de conducción mínima de dos años y permiso de conducir B en vigor, y para otras posiciones se necesita carnet vigente de moto.