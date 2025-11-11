Nueva normativa: los pescadores recreativos deberán declarar lo que pescan y lo que devuelven

España se prepara para un cambio relevante en la pesca marítima de recreo. A partir del 10 de enero de 2026, cualquier aficionado que lance la caña desde la costa o salga en embarcación con licencia en vigor deberá registrar electrónicamente su jornada. No bastará con apuntar lo que se lleva a casa: también habrá que declarar lo que se devuelve al mar e, incluso, los días en los que no se captura nada. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación implantará esta obligación a través de 'PescaREC', una aplicación oficial y gratuita que estará disponible en Google Play y App Store.

La decisión llega en sintonía con un reglamento europeo que persigue mejorar el control y la trazabilidad de la actividad recreativa, un segmento tradicionalmente menos medido que la pesca profesional, pero con un peso creciente sobre determinadas poblaciones. Informes del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca alertan de ese impacto y respaldan la necesidad de contar con datos más finos: cuántas piezas se capturan, cuántas se sueltan, dónde y cuándo.

El funcionamiento será sencillo en lo formal y exigente en lo cotidiano: cada jornada practicada deberá comunicarse en la app, tanto si el pescador ha retenido piezas como si ha practicado captura y suelta o ha terminado sin una sola picada. La obligación alcanza a todos los titulares de licencia de pesca marítima de recreo, ya sea desde tierra o desde barco, y se vuelve especialmente relevante para las especies incluidas en el artículo 55 del reglamento comunitario: aquellas sometidas a protección diferenciada, integradas en planes plurianuales o sujetas a la obligación de desembarque. El atún rojo, por su sensibilidad y control, figura entre los casos más vigilados.

PescaREC no solo servirá para notificar capturas. La aplicación será la puerta de entrada a autorizaciones específicas cuando se trate de especies protegidas y, de hecho, se convertirá en la única vía oficial para tramitarlas en línea con el Real Decreto 347/2011 que regula la pesca de recreo en aguas exteriores. Además, incorporará utilidades pensadas para facilitar el cumplimiento: fichas con fotografías para identificar especies, tallas mínimas, listados de especies prohibidas, avisos de cierres temporales y el preaviso obligatorio para la pesca.