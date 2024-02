CaixaBank confirma que no retornará su sede a Cataluña: "Siempre hemos dicho que Valencia es el mejor sitio para nuestro negocio"

"Siempre hemos dicho que Valencia es el mejor lugar para nuestro negocio y no tenemos intención de mover la sede a ningún otro sitio". Para no dejar lugar a dudas, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha negado hoy con rotundidad un regreso de la sede social de la entidad, ni ahora ni en un futuro. "Nuestra idea siempre ha sido el de la permanencia en Valencia desde que tomamos la decisión y no hay cambios, porque es lo mejor para los depositantes y los accionistas".

Gorigolzarri ha negado que la entidad que preside haya mantenido conversación alguna con el Gobierno central o con la Generalitat catalana sobre una posible vuelta a Cataluña. "No hay nada de eso", ha sentenciado, tras reiterar que "Valencia es un lugar equilibrado y nos parece que otros lugares no reúnen las condiciones de origen que tiene Valencia. Nos ha acogido magníficamente y estamos muy felices de estar aquí". También ha querido dejar claro que la entidad no se ha sentido presionada por los últimos movimientos políticos llegados desde el independentismo para que traslade su sede a Cataluña, sobre todo por la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que no vuelvan. "No nos sentimos presionados ni antes ni ahora porque no hay debate".

Asimismo, ha querido dejar claro que fue el consejo de administración tras la fusión con Bankia el que decidió escoger Valencia como ciudad para instalar sede social, pero "no por seguridad o inseguridad jurídica por culpa de la circunstancias políticas de aquel momento, sino porque era lo mejor".

El presidente de la entidad bancaria ha hecho estas declaraciones la rueda de prensa junto al consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, para presentar los resultados de 2023, ejercicio en el que el banco ganó 4.816 millones de euros, lo que supone un incremento del 53,9%, que proporcionará a los accionistas el pago de un dividendo en efectivo de 0,3919 euros brutos por acción, por valor de 2.890 millones.

En sus declaraciones, Goirigolzarri también ha negado tener conocimiento sobre la intención del Estado de tener más presencia en el capital de CaixaBank -a través del FROB, que tiene el 17,3% del capital-, como segundo accionista, como pretende hacer en Telefónica. "Son dos casos muy diferentes en ambos casos, ya que el Estado es el segundo accionista de CaixaBank por el rescate de Bankia en 2012". En cuanto a una posible salida del FROB de CaixaBank, el máximo directivo ha dicho que esa decisión "la tiene que tomar el Gobierno. No podemos interferir. El FROB tiene que decidir cuándo, a qué precio y de qué manera salir del accionariado". También ha rechazado que la entidad esté teniendo "ningún tipo de injerencia política en la gestión de CaixaBank".

El presidente bancario ha cargado contra el impuesto extraordinario porque "no tiene demasiado sentido" sostener que los beneficios de los bancos son "extraordinarios", porque la rentabilidad del banco es "razonable", y ha avanzado que su entidad abonará este año unos 500 millones por este tributo. "Una cosa es que la rentabilidad de los bancos se normalice y otra que se cree un gravamen a la banca. Me parece muy importante enfatizar que la rentabilidad que estamos teniendo no es extraordinaria, sino razonable", ha añadido Goirigolzarri. "Lo extraordinario han sido los tipos de interés negativos de los últimos años". A la pregunta de si han pedido al Gobierno que minimice el impacto del impuesto extraordinario a la banca, ha asegurado que "la mejor manera de mejorarlo es eliminarlo".

Por otro lado, el banco espera un acuerdo con los sindicatos en la negociación del convenio colectivo tras la convocatoria de paros y una huelga de 24 horas por los sindicatos CCOO, UGT y FINE, porque la "vocación del banco es siempre llegar a acuerdos y todavía más en una cuestión tan importante como es el convenio colectivo. Espero y deseo que tengamos un pronto acuerdo, y no me gustaría extenderme más", ha sentenciado.

En cuanto a las previsiones para este año, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que "son buenas" respecto a los resultados de 2023. "Aspiramos a mejorar. Aunque no solemos dar previsiones a 12 meses por la gran incertidumbre que hay en un plazo tan largo, sí que esperamos tener una rentabilidad en línea con la de este año", con un ROE del 13,2%. El CEO ha definido de "noticia magnífica" la bajada de tipos de interés que se prevé que realice el Banco Central Europeo (BCE) este año, aunque ha reconocido que esto "afectará a la cuenta de resultados". Pese a ello, ha asegurado que se puede ver compensado "por otras fuentes de ingresos" y que lo que interesa al banco "es el medio y largo plazo, y no el corto. En el corto plazo, que los tipos bajen tendrá impacto en la cuenta de resultados. A medio y largo plazo se verá compensado por la mejor actividad de la economía y la menor morosidad".

Respecto a si CaixaBank estaría interesada en adquirir Unicaja, su respuesta fue rotunda: "No", ya que su entidad apuesta por el "crecimiento orgánico" y está focalizada ahora mismo sólo en ello. "No hay nada más".