Carlos Cuerpo renuncia a presentar su candidatura para presidir el Eurogrupo tras la salida de Donohoe

No habrá candidato español a la presidencia del Eurogrupo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido no presentarse a la candidatura para presidir el Eurogrupo -cuyo plazo terminaba este viernes- pese a que el actual presidente, el irlandés Pascal Donohoe -que ya ganó la partida al propio Cuerpo el pasado verano y a Nadia Calviño-, ha anunciado que deja el cargo. Cuerpo dio un paso al lado al constatar su falta de apoyos, y dejó así la vía libre a la reelección del irlandés.

Ahora, apenas iniciado su nuevo mandato de dos años y medio, Donohe ha decidido presentar su dimisión como ministro de Economía de Irlanda y presidente del Eurogrupo para incorporarse al Banco Mundial y convertirse en el nuevo director gerente y responsable de Conocimiento, el segundo en el escalafón de la institución internacional liderada por Ajay Banga.

Fuentes del Gobierno español han asegurado que España continuará trabajando para asegurar una presencia "significativa e influyente" en las principales instituciones económicas y financieras europeas, garantizando que la voz del país contribuya a construir una Europa más fuerte y cohesionada.

Los miembros del Eurogrupo -con mayoría del Partido Popular Europeo- iniciarán hoy el proceso de elección del nuevo presidente del Eurogrupo, que finalizará el próximo 11 de diciembre. Tras formalizar todas las candidaturas elegirán por mayoría simple al candidato, que iniciará oficialmente su mandato el 12 de diciembre por un periodo de dos años y medio. Asimismo, está previsto también que antes de final de año se inicie el proceso de renovación del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) con la convocatoria de candidaturas para el relevo de Luis de Guindos como vicepresidente.