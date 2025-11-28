José Elías, tajante: "Al Gobierno no le interesa que sepas de finanzas"

José Elías Navarro,empresario y divulgador financiero, ha compartido en su cuenta de X una reflexión sobre cómo al Gobierno le interesa que no sepamos de finanzas. En su mensaje, que suma más de 12.000 visualizaciones, denuncia que a Pedro Sánchez "no le interesa que la gente sepa de finanzas porque si no habría una revolución" y subraya la importancia de la educación financiera para la prosperidad personal.

En el tuit, explica que el otro día conoció a un joven que hasta hace poco trabajaba repartiendo bebidas. Sin embargo, decidió formarse mediante un curso de inversión, y gracias a ello logró comprarse una villa, aprender a gestionar sus propios activos y avanzar hacia la independencia económica.

El empresario destaca que "haber pagado por aprender ha sido el mejor dinero invertido de su vida", y lo presenta como un ejemplo de que la formación financiera puede cambiar radicalmente la vida de una persona. Navarro también critica la mentalidad del país, donde, según él, algunas personas se alegran del fracaso ajeno en lugar de aprender del éxito de los demás.

"Al gobierno no le interesa que sepas de finanzas. Si supieran cómo funciona el sistema, habría una revolución. La administración no se puede permitir dar educación financiera a la gente. Es mejor que no sepan y así todo sigue igual.

El otro día me encontré con un chaval y le pregunté por su situación. Me contó que hace poco estaba repartiendo bebidas por ahí. Pero que decidió formarse. Hizo un curso de inversión y se puso las pilas.

Cuando le pregunté cómo valoraba haber pagado por aprender me dijo que había sido el mejor dinero invertido de su vida", rezaba el escrito publicado en su cuenta de X, en la que suma 38.000 seguidores.

El mensaje ha generado debate sobre la necesidad de fomentar la educación financiera en España, y cómo el conocimiento económico puede empoderar a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida.

Debate en redes

El tuit de José Elías Navarro ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplauden la importancia de la educación financiera y la disciplina personal, otros han cuestionado la veracidad de la historia y critican el mensaje del empresario.

Entre las respuestas más destacadas, un usuario escribió: "Hace poco estaba repartiendo bebidas y ahora tiene una villa por invertir? Menudo invent, eres otro Llados de la vida", mientras otro añadió: "Claro, lo típico, que un día estás repartiendo bebidas y al día siguiente tienes lo suficiente para comprarte una villa… Pero tú te piensas que somos gilipollas?". Otros, en cambio, defendieron la idea central del tuit: "La información ayuda. La disciplina cambia vidas", y "A ver, que educación financiera por sí sola no hace nada si no tienes valentía y ganas de progresar".