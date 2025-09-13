China vende 723 autobuses a Marruecos para la Copa de África de futbol

Yutong, fabricante chino de autobuses, ha anunciado el suministro de 723 autobuses para la red de transporte público de Marruecos, específicamente dedicados a la 35.ª edición de la Copa Africana de Naciones, cuyo inicio está previsto para el 21 de diciembre de este año. La marca china se ha convertido en el mayor proveedor de autobuses para el torneo.

La ceremonia de entrega del primer lote de autobuses se ha celebrado en la fábrica de la compañía en la provincia china de Henan, en presencia de representantes de clientes marroquíes, directivos de la compañía y delegaciones de medios de comunicación locales.