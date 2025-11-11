Cinco décadas impulsando la acción social en el mundo

Quienes han vivido al menos medio siglo son plenamente conscientes de que el mundo actual poco tiene que ver con el de entonces. Hace cincuenta años, España —al igual que el resto del mundo— se enfrentaba a realidades políticas, económicas y sociales muy distintas, y lo hacía con unas herramientas hoy inimaginables.

Un protagonista indiscutible de los profundos cambios experimentados en estas cinco décadas, y un actor clave en el progreso alcanzado en materia de inclusión, cooperación, investigación y desarrollo, es Fundación MAPFRE, que hoy celebra sus bodas de oro.

Nacida por aquel entonces, Fundación MAPFRE comenzó su andadura con un propósito claro: mejorar la calidad de vida de las personas. Desde entonces, el mundo ha cambiado, al igual que los desafíos a los que ha debido hacer frente, aunque su misión se ha mantenido firme. Tal y como recordó recientemente el presidente de Fundación MAPFRE, Antonio Huertas, en este tiempo se han vivido desastres naturales, crisis humanitarias e incluso una pandemia que paralizó al mundo, pero no la labor de la entidad.

A lo largo de sus 50 años de historia, Fundación MAPFRE ha invertido más de 1.140 millones de euros, que se traducen en miles de actividades que han proporcionado esperanza, salud, educación y bienestar a más de 179 millones de personas de todas partes del mundo. Durante estas cinco décadas, Fundación MAPFRE se ha convertido en una fundación global de referencia, especialmente en Latinoamérica, región donde realiza una labor esencial para seguir cerrando brechas de desigualdad y mejorar la vida de las personas.

Su directora general, Elvira Vega García, destaca que 2025 está siendo un año que ofrece una oportunidad única de avanzar, evolucionar y fortalecer nuestra misión abriendo oportunidades a través de actividades que sean relevantes para la sociedad y que involucren a los jóvenes.

Erradicando la pobreza

En este sentido, Fundación MAPFRE ha tenido un claro objetivo: la erradicación de la pobreza, potenciando el desarrollo de las personas mediante el refuerzo de la educación, la nutrición y la salud.

Esta imposición que se hace a sí misma el organismo ha facilitado e impulsado la colaboración entre más de 80 entidades sociales que desarrollan proyectos de educación integral en 25 países. Fruto de esta cooperación, cada año más de 140 menores en situación de vulnerabilidad pueden optar a participar en proyectos que les brindan las herramientas más esenciales para salir de la pobreza y tomar las riendas de su futuro.

El envejecimiento como oportunidad

La realidad de 2025 dista mucho de la de los años setenta, y el papel social de las personas mayores también ha cambiado por completo. Hoy, quienes tienen entre 55 y 75 años se encuentran en un limbo: el mercado laboral los considera demasiado mayores para ser contratados, a pesar de encontrarse en su madurez laboral.

Es por ello que Fundación MAPFRE puso en marcha el Centro de Investigación Ageingnomics, focalizado en exclusiva en la difusión, investigación e impulso de proyectos sobre la economía plateada, elaborando guías y estudios accesibles al público con información clave sobre emprendimiento sénior y envejecimiento activo. En este sentido, Fundación MAPFRE ha investigado a fondo temas como el consumo, el mercado laboral y las políticas públicas relacionadas con la economía plateada con el fin de organizarse junto a universidades para poner en marcha seminarios y proyectos de investigación de alto impacto. Según el director del Centro de Investigación de Ageingnomics de Fundación MAPFRE, Juan Fernández Palacios, "el talento sérnior es un recurso valioso y subutilizado en España que debemos aprovechar".

Solución a problemas reales

No todas las organizaciones centran sus esfuerzos en dar respuesta a los problemas reales de la sociedad. En este sentido, la inclusión laboral, la innovación, el progreso social y el impulso del conocimiento y los valores constituyen algunos de los ámbitos en los que Fundación MAPFRE concentra su acción. Algunos de los proyectos más destacados que ha desarrollado a lo largo de sus 50 años son: Ciberland (riesgos de internet), Juega Seguro (divulgación RCP), Mujeres por el Corazón, SOS Respira, La Máquina del Tiempo, Con Mayor Cuidado, Programa educativo para prevención de lesiones y seguridad vial, Ayudas a la Investigación Ignacio Hernando de Larramendi, Sé Solidario, Ayudas Accedemos, con apoyo a jóvenes y mayores desempleados de larga duración, y un largo etcétera.

Su compromiso con las emergencias, crisis humanitarias y catástrofes humanitarias y naturales también ha sido firme en estos años ofreciendo apoyo inmediato en todo tipo de situaciones, algo que seguirá brindando con el mismo tesón y constancia al formar parte de su ADN.