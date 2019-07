Claves para evitar el fraude en internet

Los estafadores ya no necesitan embaucar personalmente a sus víctimas para conseguir lo que quieren. Con el desarrollo del comercio electrónico, cada vez se mueve más dinero a través de la red. No obstante, a la vez que avanzan las nuevas tecnologías, las tretas se han vuelto mucho más sofisticadas. Con motivo de la detención del mayor ciberestafador de la historia de España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una serie de recomendaciones para evitar caer en estafas y fraudes por la red.

Primero, es importante fijarse bien en la URL (el enlace de la página) para evitar entrar en rincones de la red fraudulentos, sobre todo al navegar por el móvil, ya que suele estar oculta por defecto para ganar espacio en la pantalla. En concreto, la OCU recomienda desconfiar de los enlaces de correos electrónicos o WhatsApp que te lleguen de desconocidos o acompañados de suculentas ofertas difíciles de creer. En el caso de pidan los datos personales en una página web, los usuarios deberán abandonar la página de inmediato si detectan que el sitio contiene el nombre oficial, pero no es la dirección correcta; si utiliza el nombre oficial, pero con una letra o símbolo añadidos; si tiene un fallo ortográfico como “paypa1”, en lugar de “PayPal”; o si no usa un protocolo seguro, es decir, si la URL no comienza por “https://”.

Como la mayoría del tráfico en internet se está trasladando desde el ordenador hacia los teléfonos móviles, muchos ciberdelincuentes optan por comenzar sus ataques a través de aplicaciones. Para descargar “apps” de forma segura es recomendable evitar el “mercado negro” e instalar sólo en las tiendas autorizadas como Play Store (Android) y App Store (iPhone). También hay que asegurarse que el proveedor de la aplicación sea oficial para evitar descargar una imitación fraudulenta. Por último, la OCU recomienda contar con un sistema de seguridad para el móvil que proteja al dispositivo de virus y contenidos maliciosos.