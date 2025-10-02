Madrid lidera el ascenso de afiliados a la Seguridad Social: gana 45.900 cotizantes en septiembre, un 1,2% más

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante septiembre creció un 1,23% en relación al mes anterior, y ganó una media de 45.903 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,87% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 105.552 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid llega hasta las 3.779.782 personas.

La afiliación media bajó en septiembre en once comunidades autónomas respecto al mes anterior y subió en seis, especialmente en Madrid (+45.903 ocupados) y Cataluña (+14.869).

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.340.208 pertenecen al Régimen General, 435.483 son autónomos, 4.091 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.044 se inscriben en el sector agrario y 91.363 en el de servicios al hogar.