Compartir piso: ¿quién debe ser el titular de los suministros?

El precio del alquiler no deja de asfixiar a los inquilinos, ya que muchos de ellos tienen que destinar hasta un 70% de su sueldo en pagar la renta. No obstante, no todo el mundo se puede permitir hacer frente a un gasto tan elevado al arrendar un piso en solitario, estando condenados a tener que compartir vivienda y alquilar una habitación. Esta es la realidad de la gran mayoría de jóvenes, ya que siete de cada diez personas que comparten piso son menores de 35 años.

Aunque esta opción sea la más asequible para todos los bolsillos, la convivencia en un piso compartido no siempre es fácil, por lo que es imprescindible establecer una serie de normas y reglas para evitar futuros conflictos entre los convivientes.

En este contexto, repartirse los gastos equitativamente entre todos los miembros de la vivienda es uno de los "pilares básicos de la convivencia" para que todos paguen aproximadamente lo mismo, tal y como explican desde el portal inmobiliario de Fotocasa. La compra común, las plataformas de vídeo e incluso los suministros son algunos de los muchos gastos que se deben abonar mes a mes por todos los inquilinos.

Por norma general, en una vivienda de alquiler, los gastos de los suministros básicos -luz, agua y gas- deben correr a cargo de los inquilinos. En este sentido, el propietario deberá dar de alta los suministros o cambiar la titularidad de estos cuando entren a vivir los arrendatarios, ya que pasará a ser obligación de estos últimos.

De esta forma, al ser responsables de las facturas, los inquilinos tendrán más control sobre el consumo que hacen en la vivienda, para saber si este es excesivo y es necesario ahorrar. Pero, ¿quién debe ser titular en un piso compartido?.

En estos casos, desde Fotocasa aseguran que lo recomendable "es que el titular sea una persona responsable, que se preocupe por llevar un control de lo que se consume en el hogar y que vele por conseguir el mayor ahorro posible". Asimismo, el titular deberá ser aquel inquilino que tenga pensado quedarse en la vivienda un tiempo, ya que sino se deberá estar cambiando la titularidad constantemente.

No obstante, esto supone un compromiso, ya que si alguno de los inquilinos deja de pagar, seguirá siendo responsabilidad del titular de los suministros. Por tanto, para que esto no suceda, muchos inquilinos deciden repartirse las titularidades, es decir, que uno se haga cargo del contrato de la luz, otro del gas y otro del agua o internet.

Para evitar futuros problemas, se recomienda que en el contrato de alquiler de cada habitación figure el reparto de estos gastos, "así como los derechos y las obligaciones tanto de los inquilinos como del casero", señalan desde Fotocasa. Por norma general, se dividirá el importe total de las facturas entre todos los inquilinos para que paguen la misma cantidad.