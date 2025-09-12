El consejo de Sabadell rechaza la opa de BBVA "porque destruye valor para los accionistas"

No a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Alto y claro la entidad que preside Josep Oliu ha vuelto a reiterar a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) su rechazo a la operación. Así se lo ha hecho saber el consejo de administración del banco en un comunicado que mantiene la misma línea marcada desde que le fue presentada la oferta: su negativa a aceptar el precio ofrecido por no recoger el verdadero valor del banco. En una decisión tomada por unanimidad -a excepción de David Martínez Guzmán, accionista también del banco, que ha preferido abstenerse pero ha insistido en que no acudirá a la opa-, "el consejo rechaza la oferta y, en consecuencia, considera que la mejor opción para los accionistas de Banco Sabadell es no aceptar la oferta porque destruye valor para los accionistas y porque la estrategia como entidad independiente generará un mayor valor".

Una argumentación que se ha mantenido invariable desde que recibieron la oferta, en mayo de 2024, y que se basa en que el precio de canje ofrecido "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones de Banco Sabadell, infravalorando muy significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario", reitera en su escrito al regulador.

Por ello, recomienda a sus accionistas no aceptar las condiciones impuestas porque entienden que el precio está hasta un 37% por debajo del valor intrínseco del Sabadell, y tras más de un año y medio de proceso es peor del ofrecido en la primera propuesta, cuando todavía no era hostil. "La contraprestación es insuficiente, está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor", además de que la contraprestación "es más desfavorable que la ofrecida por BBVA en su propuesta unilateral de fusión de 30 de abril de 2024", insiste el consejo.

Desde el Sabadell se recuerda que la prima negativa que ha acumulado la operación desde que fue cursada supera el 9%, ya que la oferta de una acción de nueva emisión del banco más 0,70 euros en efectivo por 5,5483 acciones "no recoge el verdadero valor de la entidad", que generará un "mayor valor y superiores distribuciones para sus accionistas como entidad independiente".

Información en elaboración