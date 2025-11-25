Telefónica y Vodafone España venden el 40% de su joint venture de fibra a AXA IM por 500 millones de euros

AXA IM Alts ha firmado un acuerdo para adquirir a Vodafone España y Telefónica España el 40% de FiberPass, su "joint venture" (empresa conjunta) de fibra, por 500 millones de euros, según han informado Telefónica y el fondo británico Zegona, propietario de Vodafone España, en sendos comunicados.

En concreto, Telefónica ha vendido a AXA IM un 8% de FiberPass por 100 millones de euros, mientras que Vodafone España se ha desprendido de un 32% por 400 millones de euros.

Así, una vez completada la transacción, sujeta a las aprobaciones reglamentarias correspondientes, la propiedad de FiberPass se dividirá entre Telefónica, que se quedará con un 55% (30% de Telefónica España y 25% de Telefónica Infra); Vodafone España (5%) y AXA IM Alts (40%), manteniendo Telefónica el control de Fiberpass.

FiberPass, la empresa conjunta creada por Vodafone España (37%) y Telefónica (63%), comenzó a operar en marzo de 2025.

La empresa cubre actualmente 3,7 millones de unidades inmobiliarias con fibra hasta el hogar (FTTH) en toda España y presta servicios FTTH a 1,4 millones de clientes de Vodafone y Telefónica, alcanzando un nivel de penetración de aproximadamente el 40%.

"El acuerdo reúne a dos de los principales operadores de telecomunicaciones de España y a un importante inversor europeo en infraestructuras para proporcionar servicios FTTH en todo el país y satisfacer la creciente demanda de conectividad FTTH de alta velocidad", ha destacado Telefónica.

La operación también mejorará la disponibilidad y la calidad de los servicios de banda ancha de fibra para los hogares y las empresas españolas, según han destacado Telefónica y Zegona.

FiberPass opera una red FTTH de última generación que ofrece servicios de fibra de alta calidad a sus accionistas y a otros operadores.

La transacción se ha completado con el asesoramiento financiero de BBVA y Barclays, que han prestado su apoyo a Vodafone España y Telefónica España durante todo el proceso, y Rothschild&Co, que ha prestado apoyo a AXA IM Alts como asesor en fusiones y adquisiciones y deuda.

José Miguel García, CEO de Vodafone España, ha asegurado que esta alianza entre operadores líderes y un inversor institucional a largo plazo "permitirá un crecimiento más rápido, eficiente y sostenible de la banda ancha en toda España".

"También representa un paso más en nuestra estrategia para hacer de Vodafone España una empresa más competitiva, garantizando que nuestros clientes tengan acceso a las mejores redes de fibra y a una experiencia de servicio excepcional", ha añadido García.

Por su parte, Borja Ochoa, presidente ejecutivo de Telefónica España, ha afirmado que esta operación pone en valor la calidad y el atractivo de sus infraestructuras. "Y nos permite dar entrada a un socio tan experimentado y prestigioso como AXA IM Alts, con el que estamos encantados de poder trabajar para seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo futuro de FiberPass", ha agregado.

Por último, Mark Gilligan, director de Infraestructuras de AXA IM Alts, se ha mostrado complacido de poder añadir FiberPass a la cartera digital en España de AXA IM, que ya incluye a Lyntia Networks.

"La fibra hasta el hogar es fundamental para nuestra estrategia de infraestructura digital. Con el aumento de la demanda de conectividad en los hogares, impulsado por el streaming, el teletrabajo y la adopción del IoT, se trata de una oportunidad única para crecer en uno de los mercados de FTTH más avanzados de Europa y dentro de un sector que se estima que casi se duplicará, hasta alcanzar los 110.000 millones de dólares a escala mundial en 2030", ha subrayado Gilligan.