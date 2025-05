Corredor ya tiene claras las causas del apagón y señala a las eléctricas

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha insistido en señalar que la generación convencional -hidroeléctrica, nuclear y ciclos combinados- que estaba conectada a la red el pasado 28 de abril, día del apagón eléctrico, "estaba absorbiendo menos potencia reactiva de lo que la normativa les obliga", eximiendo así de toda responsabilidad al operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), en el incidente.

En su participación en el foro CREO organizado por Cinco Días, Corredor indicó que estos grupos de generación de las eléctricas "estaban absorbiendo menos potencia reactiva de la que normativa de control de tensión exige y obliga a esos grupos".

A este respecto, consideró que si estas centrales de generación no cumplen con su obligación "el cerebro" (el operador del sistema) cuando hizo sus cálculos de seguridad contó con que este señor se había tomado las pastillas de tensión, es decir que todo el mundo cumplía los parámetros obligatorios".

De esta manera, subrayó que esto desencadenó la caída de tensión y la desconexión de "un montón de generadores" por seguridad, poniendo en marcha los cortafuegos o deslastres, la posterior pérdida de la interconexión con Francia y el colapso del sistema.

No obstante, defendió que "la columna vertebral", la red de transporte, "no falló", que "no había un problema de reservas", ni un problema de potencia síncrona y que los parámetros de tensión "estaban bien".

"A los 10 minutos de caerse ya se estaba reponiendo. Esta maniobra se hace por telemando y se hicieron 5.000 maniobras y funcionaron todas", aseguró.

Además, la presidenta de Redeia también descartó por completo que el problema fuera que ese día hubo un exceso de renovables en la generación. "Las energías renovables no fueron un problema", ha insistido.

Asimismo, Corredor afirmó que Red Eléctrica tiene "un compromiso absoluto con la verdad de los hechos, que son tozudos, y con los datos registrados" que tiene el operador del sistema.

"Nosotros no somos un generador de electricidad y por tanto el precio del megavatio nos es indiferente, tenemos la ventaja de que no operamos el mercado y por tanto nosotros no fijamos cuál es el 'mix' eléctrico que en cada momento se ofrece al operador para que gestione la seguridad del suministro, y esto nos da una posición de absoluta independencia y neutralidad", dijo.