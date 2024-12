¿Cuáles son las preguntas del test del notario para concederte una hipoteca?

Ahorrar, buscar una vivienda que se ajuste a tus necesidades, solicitar una hipoteca y recopilar documentos. La odisea de comprar una vivienda pasa por esto y mucho más. Actualmente para poder firmar una hipoteca es necesario realizar un test ante notario. Así lo recoge el artículo 15.2 de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, conocida Nueva Ley Hipotecaria).

Este test consiste en una entrevista con el notario en la que a través de una serie de preguntas demostrarás que conoces las condiciones ofrecidas por el banco en la FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada). La finalidad de este test es comprobar que el cliente ha recibido la información suficiente por parte del banco antes de firmar la escritura.

De no superarlo, no podrás contratar la hipoteca en ese momento. "En todo caso, el notario te lo volverá a explicar todo, pero la firma será pospuesta hasta que tengas un completo entendimiento de los términos, condiciones, derechos y obligaciones que conlleva el préstamo hipotecario que has solicitado", explica el comparador hipotecario iAhorro.

Para "aprobar" este test hay que leer con detenimiento la FEIN (Ficha Europea de Información Normalizada) y la FiAE (Ficha de Advertencias Estandarizadas), donde aparecerán detallados los términos de tu hipoteca. Además, en caso de dudas, plantéaselas al notario para que te las resuelva antes de hacer el test.

Esta es la estructura del test notarial, según recoge en su web la Notaría Igualada Rambla Jiménez-Calatayud.

Entrega de la documentación precontractual

1.1. ¿Confirma haber recibido en el día expresado en su manifestación la siguiente documentación?

a) FEIN. (Sí/No)

b) FiAE. (Sí/No)

c) Copia del proyecto del contrato. (Sí/No)

d) Documento que contiene información de los gastos. (Sí/No)

e) Documento que contiene las condiciones de las garantías del seguro que se exige. (Sí/No)

f) Documento que contiene la advertencia al prestatario de la obligación de recibir el asesoramiento notarial (sólo para el caso de préstamo con interés variable). (Sí/No)

g) Documento con referencia a las cuotas en diferentes escenarios de evolución del tipo de interés. (Sí/No)

1.2. ¿La entidad le ha explicado el contenido de los documentos indicados y respondido a sus preguntas? (Sí/No)

Elección de notario

2.1. ¿Le informó la entidad financiera de que era usted quien tenía derecho a elegir notario? (Sí/No)

2.2.- ¿Confirma usted que soy el notario elegido? (Sí/No)

Características y amortización del préstamo

3.1. ¿Conoce el capital y la duración del préstamo, y el importe y periodicidad de sus cuotas? (Sí/No)

3.2. ¿Conoce que cada una de las cuotas comprende una parte de capital del préstamo y otra parte de intereses? (Sí/No)

Tipo de interés

4.1. El tipo de interés que le han ofrecido es fijo durante toda la vida del préstamo o está prevista su variación en algún momento. (Fijo/Variable)

4.2. ¿Existen en su oferta bonificaciones para el tipo de interés en caso de que contrate determinados productos con el prestamista o entidades por él señaladas? (Sí/No)

4.3. En caso de préstamo a interés fijo, ¿sabe usted que no se beneficiará de una bajada futura de los tipos de referencia del mercado? (Sí/No)

4.3. En caso de préstamo a interés variable,

a) ¿Es usted conocedor de que el interés futuro se calcula sumando un diferencial al tipo de interés de referencia pactado? (Sí/No)

b) ¿Comprende que los tipos de interés de referencia varían a lo largo del tiempo y que esta variación podría suponer un incremento de la cuota? (Sí/No)

Subrogación de acreedor

5.1. ¿Conoce que puede cambiar de prestamista a través de un procedimiento llamado subrogación que conlleva la amortización total anticipada de su préstamo y tiene bonificaciones fiscales y arancelarias? (Sí/No)

Amortización anticipada del préstamo

6.1. En la oferta que le ha hecho la entidad prestamista ¿está prevista una comisión por amortización anticipada?

– En caso de amortización total: (Sí/No)

– En caso de amortización parcial: (Sí/No)

– En caso de cambio de prestamista (subrogación de acreedor): (Sí/No)

6.2. Comprende que esta comisión, de existir, sólo podrá cobrarse si la amortización anticipada produce una pérdida para la entidad prestamista que está deberá justificarle. (Sí/No)

Comisiones

7.1. Tiene su préstamo:

– Comisión de apertura. (Sí/No)

– Comisión de modificación de condiciones (novación): (Sí/No)

– Comisión de reclamación de cuotas impagadas: (Sí/No)

Incumplimiento

8.1. ¿Ha comprendido usted que en caso de impago se le cobrará el interés de demora legalmente fijado sobre el importe que haya dejado de pagar? (Sí/No)

8.2. ¿Ha comprendido usted que si el impago alcanza una determinada cuantía la entidad financiera puede declarar vencido anticipadamente el préstamo y reclamar a cada uno de los prestatarios la totalidad de lo adeudado? (Sí/No)

Ejecución hipotecaria

9.1. ¿Comprende que el impago del préstamo puede conllevar la pérdida del bien hipotecado y su venta en pública subasta? (Sí/No)

9.2. ¿Responde de esta deuda con todos sus bienes, presentes o futuros o sólo con el bien hipotecado? (Con todos los bienes/Sólo con el bien hipotecado)

9.3. ¿Comprende que, si responde con todos sus bienes y el valor obtenido en la subasta de la finca hipotecada es inferior a lo adeudado, va a seguir debiendo la diferencia al prestamista? (Sí/No)