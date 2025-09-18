¿Cuándo es el Black Friday? Esta es la fecha exacta en 2025

Con la llegada de noviembre, amantes de los descuentos de todo el mundo esperan ansiosos esta fecha que ya es casi una festividad en el calendario anual. El Black Friday es para muchos el día que alberga los mejores descuentos y promociones del año, marcando así un antes y un después en el calendario de consumo.

Es por esto que marcas nacionales e internacionales, plataformas online y pequeñas empresas participan efusivamente, generando un efecto multiplicador en el consumidor español, que aprovecha este día para maximizar sus compras en todo tipo de productos.

Cuándo es el Black Friday 2025

Esta distintiva jornada siempre se celebra los viernes, justo después del cuarto jueves de noviembre, que coincide con acción de gracias en EE.UU, precursor de esta tradición. Este 2025, el Black Friday será el 28 de noviembre.

Un año más, las empresas Españolas se suman a la iniciativa internacional, por lo que millones de consumidores alrededor del país tendrán la posibilidad de acceder a grandes descuentos en todo tipo de productos. Estos abarcarán desde tecnología y electrodomésticos hasta artículos de moda o todo tipo de servicios.

Como broche de oro a lo que promete ser un fin de semana de gangas, el lunes 1 de noviembre tendrá lugar el Cyber Monday, una oportunidad excelente para todos aquellos que buscan descuentos en el ámbito tecnológico.

Dónde buscar este Black Friday 2025

Sin duda el sector tecnológico será el gran protagonista este año. Aquellos que deseen cambiar de móvil, adquirir un portátil, un nuevo televisor o cualquier otro aparato electrónico se encontrarán con ofertas muy competitivas en todo tipo de tiendas.

Los productos electrónicos, los grandes protagonistas del Black Friday Pixabay La Razón

Empresas como MediaMarkt ya han confirmado su participación con ofertas y descuentos en marcas tan conocidas como Apple, Xiaomi, LG, Sony, Lenovo, Bosch, Cecotec, Balay etc. en todo tipo de productos. Además, establecimientos como PC componentes han lanzado campañas como la del "mes black", 30 días de promociones en todo tipo de informática y electrónica. Incluso mercados de segunda mano como Back Market se subirán a esta ola de descuentos. Se aconseja también prestar atención a las plataformas digitales, ya que Amazon suele ofrecer buenas rebajas en una amplia gama de productos.

Los amantes de la moda y los accesorios también estarán de suerte. Este Black Friday las tiendas despliegarán su arsenal de descuentos, ofertando rebajas que pueden llegar a alcanzar hasta el 70%. Además, se espera una alta demanda en artículos para el hogar, con precios al menos un 30% más bajos que los originales.

Para encontrar las mejores promociones es imprescindible mirar en marcas de renombre como son Tommy Hilfiger, Lacoste o Levi's, ya que puedes hacerte con muy buenas prendas por un precio mucho más bajo. También es aconsejable revisar las grandes conocidas como el grupo Inditex o plataformas digitales como zalando, shopify o Woocommerce que suelen aplicar descuentos muy interesantes. Los agregadores de ofertas como BlackFriday.com tambiém pueden resultar útiles.

Por último, cabe mencionar que este año el sector de los servicios no se queda atrás. Desde paquetes de viaje para las navidades hasta peluquerías, uñas, restaurantes o suscripciones digitales este 2025 se cuenta con establecimientos llenos de descuentos.

Recomendaciones para este Black Friday 2025

La constante saturación de ofertas y descuentos sobre el consumidor, es importante mantener una estrategia para no caer en compras impulsivas o sorpresas no deseadas a fin de mes.

Lo más importante es realizar un presupuesto. Si tengo una idea de cuanto me quiero gastar antes de entrar a comprar es más difícil descuidar el gasto real y caer en ofertas no provechosas.

Si deseas adquirir un producto en específico es aconsejable que compares distintas ofertas antes de decidirte por un artículo. Esto te permitirá detectar los verdaderos descuentos y escoger la opción que mejor se te adapte. Herramientas de comparadores de precios y alertas pueden serte útiles para este cometido.

Trata de invertir en calidad. Aléjate de los productos de "usar y tirar" que no tienen un uso concreto. Es mejor invertir en productos duraderos que vayas a utilizar a largo plazo.

En caso de que planees adquirir los regalos de navidad aprovechando el Black friday, revisa las políticas de cambio, devolución y garantías.

Si quieres un artículo en específico es mejor que lo compres al principio debido a que suele haber mucha demanda.

Si no sabes que comprar, espera hasta los últimos días o el cyber Monday, ya que suele haber buenas ofertas de última hora.

A la hora de realizar compras online, verifica siempre el sitio web y que el pago sea seguro.