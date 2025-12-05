Este colectivo podrá jubilarse antes sin penalización en 2026: así queda la norma

La jubilación está más cerca para unos que para otros y no por la edad ni los años cotizados. Hay algunos sectores en los que los trabajadores asumen riesgos de distintos tipos que pueden afectar gravemente a su salud, por lo que tienen derecho a una jubilación anticipada sin penalización.

El Real Decreto 402/2025 publicado el pasado mes de mayo despejó las dudas sobre quién tiene derecho a esta retribución de manera anticipada. La norma busca regular ese procedimiento previo para determinar cuándo procede permitir anticipar la edad de jubilación, teniendo en cuenta "aquellas ocupaciones o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad".

¿Qué sectores ofrecen una jubilación anticipada?

Con la descripción detallada previamente, encajan muchas profesiones. Si embargo, la novedad fue la inclusión de camioneros, taxistas y conductores de autobús. Es decir, siempre ha habido sectores en los cuales los trabajadores gozan de ese privilegio, pero la inclusión del transporte profesionales es una de las últimas incorporaciones a la normativa.

No obstante, que se haya incluido esta categoría no permite a todos los trabajadores del sector jubilarse antes de tiempo sin sanción. Es más, en un escrito publicado en X por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la institución explicó que solo se beneficiarían de esta medida aquellos campos en los que no sea viable una mejoría de las condiciones laborales.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acogerse a la jubilación anticipada, los profesionales del transporte deberán cumplir varios requisitos:

Acreditar al menos 10 años de trabajo efectivo en la profesión.

En caso de jubilación anticipada voluntaria, podrán retirarse a los 63 años siempre que acumulen 38 años y 3 meses cotizados.

Si se trata de una jubilación anticipada involuntaria, el acceso sería posible desde los 61 años, con un cómputo de entre 36 y 38,2 años cotizados, además de justificar una causa objetiva como despido o problemas de salud.

Otros sectores incluidos en la lista

La regulación no se limita al transporte: también se contempla su aplicación a trabajadoras del sector hotelero, personal dedicado a los cuidados, limpieza industrial y otras ocupaciones. La medida alcanzará igualmente a autónomos y empleados públicos.