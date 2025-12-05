Golpe para quienes tienen empleada del hogar: prohibirán el servicio si no se presenta este documento obligatorio

Las empleadas del hogar son un colectivo esencial para la sociedad que ha tenido que enfrentarse a pésimas condiciones laborales. Sin embargo, tras años de lucha, este trabajo ha ido consiguiendo que se le reconozcan derechos laborales básicos como a cualquier otro profesional.

El Sistema Especial para Empleados de Hogar incluye a "los trabajadores sujetos a la relación laboral especial del servicio del hogar familiar", según detalla la Seguridad Social. Este régimen establece obligaciones para los empleadores y asegura diversos derechos para las empleadas del hogar, como la indemnización por despido, las pagas extraordinarias, las vacaciones y el alta en la Seguridad Social, entre otros.

El Ejecutivo ha dado un paso más para luchar contra las condiciones de vulnerabilidad que tienen muchas de estas empleadas. El pasado 14 de mayo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) puso a disposición de los empleadores de trabajadoras del hogar la herramienta Prevención10 para facilitar la evaluación de riesgos laborales. No obstante, no ha sido hasta el 14 de noviembre cuando esta evaluación se ha vuelto obligatoria. Los empleadores deben evaluar los riesgos del domicilio e informar a las trabajadoras del hogar sobre ellos y sobre las medidas de prevención. El incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones económicas para las familias.

¿Cómo funciona esta herramienta?

La herramienta Prevención10 permite evaluar los riesgos laborales de las trabajadoras del hogar mediante 44 preguntas organizadas en ocho categorías, como lugar de trabajo, situaciones de violencia, instalaciones eléctricas y de gas, situaciones de emergencia, mobiliario, condiciones ambientales y organizativas. Cada medida preventiva se clasifica según su prioridad (alta, media o baja) y, si se detecta un riesgo, se deben definir medidas correctivas con un plazo específico, una persona responsable y coste estimado. Al completar todas las categorías, la herramienta genera un informe de prevención de riesgos laborales que detalla las acciones que la persona empleadora debe seguir para garantizar la seguridad del hogar.

Este documento se deberá entregar a las empleadas del hogar, además de informarlas sobre los riesgos asociados a las tareas que desarrollan dentro del hogar.

Sanciones de hasta 12.000 euros

No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones económicas significativas. El artículo 22.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) considera una infracción grave no haber dado de alta al empleado ni cumplir con las condiciones laborales exigidas. Las multas pueden alcanzar los 12.000 euros en función de la gravedad:

Grado mínimo: entre 3.750 y 7.500 euros

Grado medio: entre 7.501 y 9.600 euros

Grado máximo: entre 9.601 y 12.000 euros

Además del riesgo económico, ante un accidente laboral, el empleador podría quedar legalmente desprotegido si no puede demostrar que ha realizado la evaluación de riesgos.