Denuncian las malas condiciones de vida de los pueblos pesqueros del Sáhara

Si hay una zona de Marruecos que está creciendo económicamente, entre otras cosas por la pesca, es la costa sur, que incluye el Sáhara. Sin embargo, según denuncia Rue20, "los pescadores que trabajan en estas zonas viven en condiciones catastróficas, lo que revela un marcado contraste entre el tamaño de sus ingresos y la realidad de la vida cotidiana".

Decenas de aldeas se encuentran dispersas a lo largo de la costa sur, "presentando escenas descritas como horrorosas. Los marineros se ven obligados a vivir en chabolas de hojalata improvisadas que carecen incluso de los requisitos más básicos para la dignidad humana, rodeados de basura y sin los servicios más básicos".

Según activistas profesionales y locales, el Ministerio de Pesca lleva años ignorando esta situación de deterioro, sin tomar ninguna medida práctica para contener la crisis o mejorar las condiciones de vida de los pescadores, que representan un segmento vital de la economía.

Además, los profesionales piden que se pongan en marcha proyectos urgentes para proporcionar agua potable, electricidad, saneamiento y vivienda digna, en línea con los esfuerzos de desarrollo que se realizan en las regiones del sur y que reflejen el valor de los retornos financieros generados por el sector.