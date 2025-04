Díaz amenaza a las empresas: "Las ayudas no son incondicionales, solo si no despiden ni se deslocalizan"

El Gobierno vuelve a la carga contra las empresas, a las que ha amenazado con restringir el acceso a las ayudas aprobadas para hacer frente a la guerra arancelaria. Lo ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha advertido que la entrega de estas ayudas "no será "incondicional", ya que se negarán a las empresas que hagan despidos o aprueben deslocalizaciones, siguiendo el mismo patrón que utilizó en la pandemia, cuando las subvenciones a los ERTE se condicionaron al mantenimiento del empleo. "Lo que pretendo es que no se ajusten el cinturón los de abajo. No van a ser los que menos tienen quienes paguen los platos rotos de los designios de la Administración Trump".

En un acto de la Fundación ONCE, la ministra ha reiterado que "vamos a apoyar a las empresas para algo fundamental, que es mantener el tejido productivo, pero tenemos que tener premisas claras y la primera de ellas es que, en este momento de incertidumbre, no se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos. Esto quiere decir que si las empresas lo precisan, se van a acoger a los mejores mecanismos de protección social que son los ERTE y el mecanismo Red, pero lógicamente no se puede despedir a nadie", ha señalado.

Además de no poder recortar plantilla y mantener así el empleo, las empresas que reciban ayudas públicas no podrán deslocalizarse, por lo que Díaz ha defendido que "el compromiso desde el Ministerio de Trabajo es, por supuesto, garantizar los recursos y la protección del tejido productivo y del empleo, pero con condicionalidad, lo que es de sentido común. Nadie entendería que salváramos a las empresas para que a la vez les permitamos despedir a la gente. Y nadie entendería que si alguien deslocaliza un sector productivo recibiera ayudas".

Para la ministra de Trabajo, los aranceles anunciados por Estados Unidos no solamente son "un error económico", sino también "una auténtica barbaridad que está provocando ya auténticas turbulencias en todas las Bolsas del mundo". "Estamos viviendo momentos muy duros. Sus consecuencias no son abstractas. Las consecuencias de las crisis afectan directamente a nuestras vidas, a nuestras comarcas, a nuestras comunidades, a nuestras cooperativas, a nuestras ganaderas, a nuestros agricultores, a todo el tejido del conjunto del mundo".

También ha destacado la necesidad de que las contramedidas a la política arancelaria de Trump sean "selectivas y muy precisas" y ha adelantado que desde Sumar van a proponer que la respuesta a esta guerra comercial se concentre en las siete grandes tecnológicas norteamericanas (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla y Meta) para minimizar el impacto de los precios que pagan familias y pequeñas empresas.