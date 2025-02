Dos de cada tres empresas no forman a sus empleados en ciberseguridad pese al aumento de ataques

Gracias a los avances tecnológicos del último siglo podemos vivir en un mundo hiperconectado y disfrutar de sus múltiples ventajas. Ya sea en el trabajo o durante nuestro tiempo libre, la realidad es que Internet se ha convertido en parte imprescindible de nuestra rutina. Es por esta razón que debemos aprender a hacer un uso responsable de las redes, protegiendo tanto nuestra información personal como profesional.

En este sentido, a pesar de que el 43% de las empresas se muestra altamente preocupada en lo que a ciberseguridad se refiere, dos de cada tres no imparten formación a sus empleados en la materia, aumentando la vulnerabilidad de los datos de sus empleados, así como los de su propia empresa en un momento en el que prácticamente la mitad de las entidades (47%) denuncia haber sufrido un ciberataque en 2024, según el último informe sobre ciberseguridad de Infojobs.

Así, la ciberseguridad se impone como una necesidad prácticamente indispensable para las organizaciones. Es más, las ofertas laborales relacionadas con esta materia también han aumentado, en un 22% para los analistas y en un 25% para los arquitectos de ciberseguridad, además de un 8% para los técnicos en ciberseguridad, según explica Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs.

Aumentan sutilmente los ciberataques a empresas

Según Infojobs, en los últimos tres años el porcentaje de empresas que ha sufrido un ciberataque ha aumentado sutilmente, desde el 44% de 2021 hasta el 47% del año pasado, un incremento que evidencia todavía más la necesidad de instaurar medidas de formación en ciberseguridad para los empleados de estas compañías.

Mientras, según el último Balance de Ciberseguridad publicado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en 2023 se produjo un aumento interanual del 24% en este tipo de incidentes. Así, de los 83.517 episodios que gestionó la institución, más de 22.000 afectaron a empresas privadas, siendo la mayoría referentes a la ciudadanía, alrededor de 58.000.

Estos incrementos dejan entrever una sofisticación en los métodos de ciberdelincuencia y una mejorable formación para evadirlos. Es por esto que corre a cuenta de las empresas organizar formaciones y jornadas de concienciación para sus empleados, pues además de protegerlos a ellos, también podrán aprender a defender sus activos.

Las copias de seguridad, el método más usado

Así, según la consulta de Infojobs, las entidades admiten tener implementadas una media de 6,5 medidas de seguridad actualmente, puntuación que en 2021 se situaba en 4,9. Las copias de seguridad, la protección “antimalware” y el almacenamiento de datos en la nube son las más usadas, todas ellas preventivas y de fácil implementación.

Priorizar una estrategia de seguridad centrada en las personas que tenga en cuenta los datos a los que tiene acceso cada empleado y los dispositivos que utiliza es primordial para reducir la posibilidad de ciberataques. Así, formar a los trabajadores es fundamental, tarea que podemos llevar a cabo realizando simulaciones o repartiendo un manual de actuación ante posibles ataques desde distintos ámbitos.

Asimismo, es necesario garantizar la seguridad del entorno digital del usuario y contar con perfiles especializados en ciberseguridad, pues la protección total no es posible sin el apoyo de profesionales expertos en la materia que ayuden a prevenir y paliar ataques, sentencian desde Infojobs.

Pero todo esto no servirá de nada si no asumimos que las personas somos vulnerables: los ciberdelincuentes no pararán aunque contemos con la última tecnología para eludirlos y es posible que en algún momento sucumbamos al engaño.