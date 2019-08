El Banco de España pide más gasto en Alemania contra una crisis europea

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, inuguró ayer con una fuerza inusitada la nueva temporada económica. Aprovechó el compromiso que tenía para cerrar los cursos de verano de La Granda (Asturias) para lanzar una serie de mensajes muy contundentes. El más llamativo, sin duda, es la sugerencia/petición de que los países de la Unión Europea con una situación económica saneadas aumenten el gasto público para fomentar la actividad y prevenir, en su caso, una crisis que se vislumbra en el horizonte. Hernández de Cos no citó a Alemania expresamente -nunca lo haría un gobernador de Banco Central- pero sus palabras iban dirigidas al país de Angela Merkel y locomotora económica europea. El máximo responsable del Banco de España entiende que “en el contexto actual de tipos bajos -de interés- muy reducidos, el impacto positivo de la expansión fiscal no solo sería más elevado en el conjunto de los países que la lleven a cabo, sino que se extendería también al resto de socios”. “Expansión fiscal” quiere decir más gasto público, pero solo en los países más solventes, porque Hernández de Cos también considera prioritario “el saneamiento de las cuentas públicas” de los países que presentaron “unas cuentas públicas expansivas cuyas elevada deuda y déficits estructurales hubieran aconsejado un esfuerzo de consolidación fiscal”. Una vez más no cita a nadie, pero España está entre esos países que deben sanear sus cuentas públicas, es decir, gastar menos o ingresar más, o ambas cosas a la vez.

El gobernador del Banco de España se queja de que la política fiscal -ingresos y gastos públicos- se decida por cada país, frente al ejemplo de la política monetaria -tipos de interés- , ejercida por una autoridad única, el Banco Central Europeo (BCE), que preside Mario Draghi. Hernández de Cos, como ejemplo positivo de la política monetaria única, apunta que sus efectos supondrán una aportación de dos puntos al PIB global de los países de la zona euro entre 2016 y 2020.

Pablo Hernández de Cos también envió un mensaje público al BCE, de cuyo consejo de gobernadores es miembro y en el que tiene mucho prestigio. Advierte que una nueva bajada de tipos de interés, como sugerirían algunas palabras de Draghi, podría tener algunos inconvenientes y, por eso, propone “una reflexión sobre la estrategia de política monetaria en el medio plazo”, algo que incluiría los objetivos de inflación como el resto de medidas que se podrían adoptar. Defiende que cuanto más bajos sean los tipos de interés, menos espacio tendrá el BCE para bajarlos como respuesta a una nueva crisis.

Los responsables del Banco de España -y todavía menos el gobernador- no improvisan sus intervenciones. Por eso, no hay duda, Hernández de Cos lanzó ayer los mensajes que quería poner encima de la mesa. La incógnita es si sus palabras forman parte también de la estrategia global del BCE o si son una iniciativa más personal en un momento, previo a la sustitción de Draghi, en el que hay varias tendencias en el seno de la autoridad monetaria europea, en la que el vicepresidente es el español Luis de Guindos. En cualquier caso, Hernández de Cos abrió inauguró ayer con fuerza el curso económico.