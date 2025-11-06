Las eléctricas piden agilizar el control de tensión por las renovables

La programación reforzada con que opera el sistema eléctrico desde el apagón del pasado 28 de abril ha implicado una sobrecarga de 422 millones de euros entre mayo y octubre, un 2,34% de los costes totales del sistema, que en esos seis meses han superado los 18.000 millones de euros, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

Solo en octubre, mes en el que los ciclos combinados de gas han sido los reyes de la generación, el coste de esta estrategia puesta en duda por el sector eléctrico ha supuesto un 2,9% sobre el precio final.

Ante esta situación, las eléctricas insisten en que REE entregue el «mapa completo» de control de tensión tanto del 28-A como de los meses posteriores. Y es que, aunque el gestor eléctrico reconoció a Competencia problemas de tensión en la red potencialmente graves a principios de octubre (detectados a finales de septiembre) y luego les restó importancia, lo cierto es que sigue operando de forma reforzada sin que aún se conozca cuándo acabará una estrategia que la patronal eléctrica considera un ineficiente tapón para las renovables.

Para evitarlo, Aelec propone incorporar a las renovables al control dinámico de tensión e implantar el nuevo servicio de control de tensión «basado en seguimiento de consignas en tiempo real, como hacen países de nuestro entorno, y en reforzar la red con equipos de compensación que estabilicen las tensiones».

«No vemos la operación reforzada de REE ni a largo ni a corto plazo», asegura Marta Castro, directora de regulación de Aelec a LA RAZÓN.

La directora de Regulación de AELEC comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón en el Senado Diego Radamés Europa Press

«Desde 2015, REE aludía a problemas y avisaba de que se le agotaban las herramientas. Pero hay cambios sencillos que pueden agilizar la solución, como alinear los límites españoles a los europeos de 420 kilovoltios», explica Castro.

En Europa, las centrales están protegidas para desconectarse si la tensión supera los 440 kV, con un margen de 20 kV (de 420 kV a 440 kV). En España, el margen es de solo 5 kV (como un error de medida), un rango tan pequeño que cualquier desviación puede provocar desconexiones masivas.