La empresa del oro en Marruecos echa un jarro de agua fría a los entusiastas: nos equivocamos en un cero

OLAH Palace Trading, empresa minera, ha anunciado un error tipográfico en su comunicado de prensa inicial sobre los recientes descubrimientos de oro en Guelmim.

El primer comunicado indicó erróneamente que había 300 gramos de oro por tonelada, mientras que la empresa aclaró en un segundo comunicado que la cifra correcta era sólo 30 gramos; confirma que pruebas de laboratorio aprobadas dan ese resultado.

La compañía aseguró que una ley de 30 gramos por tonelada se considera alta, según los estándares mineros mundiales y constituye una base prometedora para lanzar un programa de exploración más profundo, incluidas campañas de perforación para estimar con mayor precisión el volumen real del recurso. Los resultados siguen siendo positivos y alentadores en comparación con los de los operadores anteriores, subraya.