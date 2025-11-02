El endurecimiento del registro horario reduce las horas extra no pagadas a mínimos : "solo" 45.145 empleos a tiempo completo

Los trabajadores acumularon en España 1.805.800 horas extraordinarias sin remunerar ni recibir compensación en el tercer trimestre, una cifra equivalente a la pérdida de 45.145 empleos a tiempo completo (40 horas semanales).

Este nivel de trabajo irregular marca el mínimo más bajo desde que existen registros, iniciados en el primer trimestre de 2011, y coincide con el refuerzo del control horario.

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), las más de 1,8 millones de horas extra no pagadas cada semana durante el trimestre suponen una caída del 35,99% frente a las 2.821.300 horas del periodo anterior y una reducción del 28,2% respecto a las 2.515.200 horas registradas entre julio y septiembre de 2024.

Mientras que este año se ha alcanzado un mínimo histórico, para encontrar el máximo de la serie hay que remontarse al segundo trimestre de 2015, cuando esta irregularidad alcanzó las 3.904.100 horas.

Por género, el fenómeno sigue afectando más a los hombres, que realizaron 1.060.800 horas no remuneradas, frente a las 745.000 horas de las mujeres. En ambos casos se trata también de los niveles más bajos desde que existen datos.

En cuanto a los sectores, la industria manufacturera concentró el mayor volumen de horas no pagadas, con 200.000 horas semanales, seguida de las actividades profesionales, científicas y técnicas (199.400), información y comunicaciones (191.700) y comercio (167.800).

El Ministerio de Trabajo incluyó en el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales el derecho a la desconexión digital y un endurecimiento del registro horario para frenar esta práctica. Sin embargo, la norma -que contaba con el rechazo de las patronales CEOE y Cepyme y el apoyo de CC OO y UGT- fue tumbada en el Congreso en septiembre con los votos en contra de Junts, PP y Vox.

Esta era una de las medidas clave impulsadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, tras el revés parlamentario, reactivó la reforma del registro horario por vía reglamentaria, el único aspecto que puede modificarse sin pasar por la Cámara Baja.

Evolución de las horas pagadas y totales

Más allá de las horas no compensadas, el INE estima que en España se realizaron 4.151.500 horas extraordinarias remuneradas, una cifra prácticamente estable respecto al trimestre anterior (4.188.600 horas, -0,89%).

En comparación interanual, se aprecia un incremento del 2,32%, ya que en el mismo periodo de 2024 las horas pagadas fueron 4.057.300. Este dato se mantiene próximo al récord histórico, situado en 4.244.300 horas en el último trimestre del pasado año.

Si se combinan las horas pagadas y las irregulares, el total de horas extra en el tercer trimestre alcanzó 5.957.300, lo que representa un descenso del 15,01% respecto a las 7.009.800 del trimestre previo y un 9,36% menos en comparación con las 6.572.400 del mismo periodo de 2024.

Por sexos, los hombres realizaron 3.522.600 horas extra (entre regulares e irregulares) y las mujeres 2.434.700, según el INE.

En cuanto a los sectores que concentran más trabajo adicional, destacan las actividades sanitarias y servicios sociales, con 939.500 horas, seguidas por la industria manufacturera (683.700), la hostelería (669.300) y el comercio (660.200).