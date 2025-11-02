Alberto Ades, economista, advierte lo que puede pasar con el dólar en Argentina: “Caída inmediata”

A veces, en la política y la economía, la solución más inesperada resulta ser la más eficaz. Lejos de prolongar la tensión, un resultado neutro en las próximas elecciones legislativas de Argentina podría desencadenar un inesperado efecto de alivio en los mercados. La razón es sencilla: quienes han comprado dólares como refugio ante la incertidumbre se desharían de ellos, relajando la presión sobre el tipo de cambio.

De hecho, este análisis lo firma el economista Alberto Ades, quien vaticina lo que podría ser una «Caída inmediata» del precio del dólar si no hay un ganador claro en los comicios de 2025. Su pronóstico dibuja un panorama donde la ausencia de un vuelco político drástico permitiría calmar las aguas y desmontar las posiciones defensivas que actualmente mantienen en vilo la cotización de la divisa.

Por el contrario, el escenario más temido por los inversores es una derrota del oficialismo. Un revés para el Gobierno en las urnas provocaría el efecto opuesto: una notable demanda de dólares que dispararía de nuevo la tensión financiera. Este resultado abriría una etapa de consecuencias impredecibles para la ya delicada economía del país sudamericano.

Los mercados, en vilo ante el plebiscito de 2025

En este sentido, la cautela ya se ha instalado en el mercado argentino. Los inversores se han posicionado fuertemente en dólares, pero no por confianza en la moneda norteamericana, sino como un mecanismo de defensa. El temor generalizado es que el plan financiero del ministro Luis Caputo no sobreviva al veredicto de las urnas, lo que empuja a los actores económicos a buscar refugio seguro.

Asimismo, más allá del resultado electoral, el propio Ades lanza una advertencia sobre la viabilidad del sistema actual. El economista considera que el modelo tiene un recorrido limitado y que la banda cambiaria vigente no podrá sostenerse durante mucho más tiempo. Esta debilidad estructural sugiere que, gane quien gane, Argentina se enfrentará tarde o temprano a la necesidad de nuevos y profundos ajustes económicos.