Una entidad próxima al Polisario denunciará a las empresas francesas que se implanten en el Sáhara

El Centro de Análisis del Sáhara Occidental (CASO), fundado en mayo pasado en París y al qque se vincula al Polisario, ha anunciado su intención de perseguir penalmente a las empresas francesas que invierten en el Sáhara.

"A partir del 1 de enero de 2026, el Centro de Análisis del Sáhara Occidental (CASO) iniciará acciones legales ante los tribunales franceses contra cualquier empresa o entidad económica que haya participado, directa o indirectamente, en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental —un territorio no autónomo según las Naciones Unidas— sin el consentimiento libre e informado del pueblo saharaui", afirmó en un comunicado.

Esta decisión se deriva de las resoluciones del 4 de octubre de 2024, que excluyeron al Sáhara de los acuerdos entre Marruecos y la UE. La acción en preparación se dirige a empresas francesas o que operan en Francia.

El Senado francés acogerá el próximo mes de noviembre la 49ª edición de la “Conferencia Europea de Solidaridad y Apoyo al Pueblo Saharaui (EUCOCO)”.

El pasado 21 de julio, la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentaron una denuncia conjunta ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el supuesto incumplimiento de la normativa de etiquetado de los tomates cherry comercializados en supermercados españoles. La denuncia se dirige específicamente a una empresa francesa que cultiva este producto en cientos de hectáreas en el Sáhara.

