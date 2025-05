Escrivá confirma su plan para potenciar el Banco de España en Cataluña: "Empezaremos con 25 personas, a ver hasta dónde nos lleva"

La operación Cataluña ya está en marcha. "Empezaremos con 25 personas, a ver hasta dónde nos lleva". Así lo ha confirmado el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que ha aprovechado la presentación en sociedad del Plan Estratégico 2030 del supervisor bancario para detallar la ampliación que proyecta para la delegación de Barcelona, aprovechando la remodelación de las principales áreas y direcciones generales.

Escrivá ha explicado que la Dirección de Economía se verá reforzado con 35 plazas nuevas de investigadores adicionales, además de con la puesta en marcha del centro tecnológico de Barcelona, que se formará en principio con las 25 personas que se integrarán en Barcelona a través del nuevo centro de desarrollo tecnológico, aunque "puede que vaya a más". El gobernador ha informado de que ya se ha cerrado la convocatoria para cubrir esas 25 plazas. "Hemos tenido mucha receptividad: 900 solicitudes", ha afirmado el gobernador, que ha asegurado que se dará la posibilidad a trabajadores del Banco de moverse si lo solicitan. Para el gobernador, la implementación en Barcelona de este nuevo centro responde a la "calidad del capital humano en estos ámbitos" que hay en Cataluña y a que se ha posicionado como la ciudad de España más avanzada en estos temas.

Con la instalación de este nuevo centro de desarrollo tecnológico, para el que ya se inició en marzo de 2024 el proceso de selección para formar un equipo de 25 expertos en Inteligencia Artificial (IA) y ciencias de datos, Escrivá quiere potenciar la sede catalana sita en plena plaza de Cataluña y sus 28.000 metros cuadrados, que ha asegurado en varias ocasiones que "está infrautilizado desde hace años".

Fuentes internas de la institución consultadas por LA RAZÓN indican que Escrivá quiere aprovechar el proceso de cambio estructural del organismo bancario y la salida del hasta ahora director de Economía del supervisor, Ángel Gavilán, para dividir las competencias de esa dirección general entre Madrid y Barcelona a largo plazo. El gobernador quiere que la sucursal catalana gane peso dentro de la entidad con un proceso "que no tiene plazos, pero que forma parte de un plan a largo plazo. Ya se ha sondeado esta posibilidad en conversaciones internas y el gobernador mantiene firme su propósito de acabar con la estructura monolítica de la institución".

Las mismas fuentes no descartan que tras esta medida se esconda el propósito de tapar una lectura política con el nuevo uso a un inmueble desaprovechado, en pleno enfriamiento de relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la formación independentista de Carles Puigdemont. El primer proyecto para revitalizarla es el centro de innovación tecnológica para las finanzas digitales, que desarrollará "nuevas herramientas de análisis basadas en IA y modelos de predicción más precisos", explican fuentes del regulador bancario.

Otras fuentes consultadas dentro de la Casa explicaron otra de las razones la reestructuración del regulador bancario con este nuevo Plan Estratégico planea la intención de Escrivá de "hacer hueco" a uno de sus mayores empeños desde su llegada, la creación del nuevo Museo del Banco de España, que el gobernador quiere inaugurar a toda costa antes de que finalice su mandado dentro de seis años. Parte del espacio que se debe ganar en el edificio llegaría con el desalojo del personal de algunos departamentos, que serían reubicados o trasladados. Las mismas fuentes no descartan que se produzcan nuevos cambios "en servicios menores, no solo a la delegación barcelonesa".

Por otro lado, el gobernador ha defendido la polémica elaboración del informe anual -con unos análisis más laxos y menos críticos que en anteriores ediciones-, ya que cree que la institución no debe pronunciarse sobre cuestiones acerca de las cuales no tenga un análisis "hecho" y "profundo", puesto que debe aportar evidencias y no opiniones, que "hay muchas". En este sentido ha señalado que el Banco de España "no debe posicionarse desde el punto de vista normativo" sobre elementos que tienen que ver con la redistribución de renta, pues eso lo deciden el Parlamento y el Gobierno. "Nosotros no tenemos legitimidad para opinar sobre esos temas. El Consejo de Gobierno del Banco "cree que es así, y yo estoy de acuerdo. Esto es así aquí y en todos los bancos centrales de nuestro entorno".

Sobre la ausencia de críticas a la reforma laboral que el propio Escrivá aprobó cuando era ministro de Seguridad Social, ha vuelto a remitirse a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), "que había hecho un extraordinario análisis tres semanas antes, por lo que no tenía sentido que nosotros hiciéramos el nuestro. Nosotros ni de lejos tenemos la capacidad de información técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de pensiones que tienen ellos".

Respecto a esta falta de análisis y recomendaciones sobre las pensiones en el informe, Escrivá ha defendido que lo que ha hecho la institución que dirige es recoger específicamente los resultados del estudio de sostenibilidad de pensiones de la AIReF, institución que él mismo dirigió antes de ser ministro. "No tenemos valor añadido que aportar a esto, como la mayoría de la gente que opina. La institución especializada en la sostenibilidad de las finanzas públicas es la AIReF y lo que puede hacer el Banco de España es algo complementario", ha recalcado.

En cuanto a la reestructuración de la Dirección General de Economía, tras la salida de Ángela Gavilán, encargado de elaborar el Informe Anual, el gobernador ha respondido con una frase palmaria: "Si hay alguien cualificado en España para hacer una reforma, moderna y profunda, de la Dirección General de Economía soy yo". Escrivá dixit.