¿Está obligada tu empresa a darte la cesta de Navidad? Esto es lo que pasa si te dice que no

Muchas personas esperan la llegada de diciembre con ilusión… y con la tradicional cesta de Navidad. Pero ¿tienes realmente derecho a ella? La respuesta depende de varios factores: cuándo una empresa está legalmente obligada a entregarla y qué puedes hacer si este año te la niegan.

¿Es la cesta de Navidad un derecho legal obligatorio?

La realidad legal en España establece que la cesta de Navidad no es un derecho universal ni está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.

Eso significa que una empresa no está obligada a dártela si nunca lo ha hecho antes. Sin embargo, y aquí cambia todo, cuando la empresa otorga la cesta de forma regular, año tras año, a todos sus trabajadores, esa práctica puede convertirse en una "condición más beneficiosa".

En ese contexto, la cesta deja de ser un simple regalo y pasa a formar parte de tu relación laboral habitual. Y como tal, no se puede suprimir de forma unilateral sin un procedimiento adecuado.

¿Cuándo la cesta de Navidad se convierte en un derecho adquirido?

La jurisprudencia ha marcado varios criterios clave para que la cesta sea considerada un derecho adquirido:

Que su entrega haya sido reiterada , constante y sin interrupciones durante varios años.

, constante y sin interrupciones durante varios años. Que la cesta se haya dado a toda la plantilla o a un grupo amplio de empleados , no de forma puntual ni selectiva.

, no de forma puntual ni selectiva. Que haya existido una voluntad empresarial clara de mantener ese obsequio como norma anual, con presupuesto y logística dedicada.

Cuando se cumplen estas condiciones, eliminarla o sustituirla por otro detalle, sin acuerdo previo con los trabajadores, puede considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sujeta al procedimiento legal correspondiente.

¿Qué pasa si tu empresa decide suprimirla?

Si la empresa ha dado cestas regularmente y de pronto anuncia que este año no las va a dar, esto puede vulnerar tus derechos laborales. En tal caso:

Puedes reclamar su entrega, pues estás ante una condición consolidada.

pues estás ante una condición consolidada. Si decides aceptar la supresión sin rebatirla, pierdes la posibilidad de exigirla en el futuro.

pierdes la posibilidad de exigirla en el futuro. En algunos casos, la empresa ha ofrecido sustitutos (un cóctel, tarjeta regalo, etc.), pero solo si hay un acuerdo voluntario; no puede imponerse unilateralmente sin vulnerar la doctrina del derecho adquirido.

¿Puede la empresa sustituir la cesta por algo diferente?

Sí, pero con condiciones estrictas. Según recientes sentencias, puede ofrecerse una alternativa, como un cheque regalo, siempre que los trabajadores tengan libertad de elección entre la cesta tradicional o la alternativa, y que dicha decisión no implique renunciar a un derecho adquirido sin consentimiento.

Si no hay acuerdo o no se da opción, la empresa estaría incumpliendo su obligación de mantener las condiciones más beneficiosas para los trabajadores. Si tu empresa nunca ha ofrecido cesta navideña, no estás en una situación de derecho adquirido, por lo que legalmente no puede exigirse. Su ausencia no implica infracción alguna.

Consejos para trabajadores: ¿qué hacer si este año no la reciben?

Revisa tu historial: Si recibiste cesta varios años seguidos, conservas el derecho.

Si recibiste cesta varios años seguidos, conservas el derecho. Consulta el convenio colectivo: Algunas empresas incluyen la cesta como ventaja contractual.

Algunas empresas incluyen la cesta como ventaja contractual. Solicita explicaciones por escrito: Si te informan de su desaparición, pide razones y copia escrita.

Si te informan de su desaparición, pide razones y copia escrita. Valora reclamar: Si consideras que se ha vulnerado tu derecho, puedes recurrir.

Si consideras que se ha vulnerado tu derecho, puedes recurrir. Evita aceptar sustituciones sin tu consentimiento explícito: Un cheque regalo impuesto no cuenta como mantenimiento del derecho.

La cesta de Navidad puede parecer un detalle festivo, pero en muchos casos es algo más: una parte del contrato laboral implícita en años de costumbre. Si tu empresa la ha entregado sin interrupción, su eliminación sin acuerdo puede vulnerar tus derechos. Antes de resignarte, conviene mirar los precedentes y, si es necesario, actuar.