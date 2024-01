Estas son las preguntas que debe hacerse antes de alquilar un piso

Comprar una vivienda no está al alcance de todos, por tanto, a muchos no les queda más remedio que alquilar una vivienda o incluso compartir piso, siendo la única alternativa que tienen para encontrar un lugar donde vivir. No obstante, pese al elevado precio del alquiler y la escasez de viviendas, los interesados en arrendar un piso no deben apresurarse a firmar el contrato, sino que desde el portal inmobiliario idealista explican que será necesario que se planteen una serie de preguntas antes de hacerlo.

¿Cuál es el precio del alquiler mensual? ¿Y qué incluye?

El precio del alquiler mensual es uno de los factores determinantes a la hora de alquilar un inmueble. Además de esta cuota, también se deberá saber si se tendrá que hacer frente a gastos adicionales como la comunidad de propietarios, la luz, el agua, la calefacción central o incluso el wifi. "Debes despejar todas estas dudas para evitar llevarte una mala sorpresa", asevera el portal inmobiliario.

¿Están dados de alta los suministros?

Los suministros de una vivienda –agua, energía o gas– son necesarios para que una persona pueda llevar a cabo una vida normal. Estos deben estar dados de alta antes de que el inquilino llegue al inmueble, ya que sino este será inhabitable y, por tanto, no se podrá alquilar. No obstante, una vez se haya firmado el contrato, se deberá cambiar la titularidad de los suministros.

¿Qué contrato se va a firmar?

Existen varios tipos de contratos de alquiler con sus propias características, por lo que es importante conocerlos antes de firmar uno de ellos. Asimismo, también se deberá conocer la duración de estos contratos, que, por norma general, suele ser de un año, dos o tres ampliables.

La ley establece que el tiempo para el alquiler de una vivienda habitual se pactará entre el inquilino y propietario. Sin embargo, el contrato se renovará automáticamente cada año hasta que alcance al menos cinco años –siete años si el propietario es una persona jurídica–.

El inquilino podrá abandonar la vivienda alquilada una vez hayan pasado seis meses de la firma del contrato, siempre y cuando avise al propietario con 30 días de antelación, tal y como establece la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU). No obstante, puede existir una cláusula de penalización en el contrato por desistimiento que obligue al inquilino a indemnizar al casero con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que quede por cumplir.

¿Se admiten mascotas? ¿Se puede fumar?

Aquellas personas que tengan un animal de compañía y quieran entrar a vivir a un piso de alquiler, deberán preguntar al casero si lo acepta, ya que en caso de no hacerlo, podrá rescindir el contrato.

Otra cláusula que puede aparecer reflejada en el contrato de alquiler es que se prohíba fumar en el piso arrendado, por lo que será imprescindible que el futuro inquilino conozca este detalle.

¿La vivienda está en buen estado?

Antes de firmar el contrato de alquiler se deberá comprobar que la casa está en buen estado y que no existen daños graves; así como verificar si esta está amueblada para evitar invertir dinero en la vivienda.

Otro de los aspectos que deben tenerse en cuenta antes de firmar el contrato es que si en la vivienda existen ruidos molestos por la zona en la que esté situada y si esta incluye aparcamiento, un dato muy relevante si es difícil aparcar.

¿Quién debe hacerse cargo de las reparaciones?

La LAU establece que el arrendador debe hacer las reparaciones que sean necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad. En el caso de que el deterioro sea causado por el arrendatario, estas deberán correr a cargo del inquilino.

¿Existen otros inquilinos?

En el caso de que se vaya a alquilar una habitación, es importante saber si hay otros inquilinos viviendo en el piso. El portal inmobiliario señala que "es conveniente hablar con ellos para conocer sus opiniones sobre la vivienda, sobre el propietario, el barrio y todo lo demás que creas conveniente".

¿Cuáles son las normas y reglas de la comunidad?

Las reglas suelen establecerse por la junta de propietarios o el administrador del edificio, y es esencial conocerlas para cumplirlas durante la estancia en este inmueble.

¿Hay servicios cercanos?

Otro de los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta antes de firmar el contrato es si existen servicios cercanos al piso de alquiler como zonas verdes, supermercados o transporte público, entre otros.

¿Me puedo permitir el alquiler?

"Debes calcular tus gastos mensuales para asegurarte de que puedes permitirte el alquiler y contar con unos fondos extra para cualquier imprevisto que pueda surgir", explica el portal inmobiliario.