Renovación del contrato de alquiler: ¿qué pasos hay que seguir?

El contrato de alquiler establece la relación entre un casero y un inquilino, donde se obliga a ambas partes que por un tiempo determinado se ceda un bien de su propiedad a cambio del pago de una renta. Este contrato no es eterno, sino que la duración habitual suele ser de un año, aunque este puede ir prorrogándose hasta un máximo de cinco años, si quien alquila es una persona física, aunque en el caso de una empresa, este sería prorrogable hasta 7 años. La renovación del contrato se hace de forma automática si ninguna de las partes ha expresado su voluntad de rescindirlo, por lo que no será necesario renovarlo. Pero, aunque no se debe hacer nada en concreto para renovar el contrato, desde el portal inmobiliario Fotocasa explican que se deberán realizar una serie de comprobaciones para constatar qué este contiene todos los datos imprescindibles conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Prórrogas al renovar un contrato de alquiler

Pasados los cinco años de la duración de contrato, si el propietario no dice nada con 4 meses de antelación ni el inquilino se opone, se entra en una prórroga tacita, por lo que que el arrendatario podrá estar hasta 3 años más en la vivienda en cuestión, renovándose el contrato año a año.

Tras agotar ambas prórrogas, el contrato entra en tácita reconducción, es decir, que este se va prorrogando según figure en el contrato, bien mes a mes en el caso de un alquiler mensual o por años al fijarse uno anual, manteniendo las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento.

¿Conlleva gastos renovar un contrato de alquiler?

La renovación del contrato de alquiler no supondrá ningún coste, ya que esta se hará de forma automática y en el documento deberán aparecer todas las prórrogas mencionadas. No obstante, si se quiere confirmar que todo lo que aparece en el contrato es correcto, cualquiera de las partes podrá contratar los servicios de un experto para que les asesoren.

¿Habrá que aportar documentación nueva al renovarlo?

Tanto el inquilino como el casero que decida renovar el contrato, no tendrá que aportar documentación nueva, siempre y cuando todos los documentos se hubiesen presentado correctamente cuando se formalizó el mismo. No obstante, en el caso de que el arrendatario haya solicitado un aval bancario con "fecha de caducidad, sí que deberá renovarlo", explica el portal inmobiliario.

¿Cuánto puede subir el precio del alquiler al renovar el contrato?

La Ley de Arrendamientos Urbanos determinaba que el precio del alquiler que debía pagar el inquilino debía estar pactado por ambas partes, y al año de firmarlo, el propietario podía incrementar la renta según el IPC.

No obstante, la nueva Ley de Vivienda trae unos cambios al respecto, ya que hasta el 31 de diciembre de 2023 el precio de los contratos de alquiler se actualizará con el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que está limitado a un máximo del 2%. A partir de 2023 y hasta 2024 el incremento será del 3%. Tras este período, el Instituto Nacional de Estadística definirá un índice de referencia para la actualización anual de estos contratos.