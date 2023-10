Estos son los 5 consejos para hacer una mudanza con éxito

Mudarse es una experiencia por la que la inmensa mayoría de los ciudadanos ha pasado alguna vez en su vida o a la cual se tendrán que enfrentar en un futuro. Esta tarea puede resultar ilusionante al estar asociada a un nuevo proyecto, aunque en estos días de cambios también puede reinar el estrés y el caos. Guardar todas las pertenencias en cajas, perder objetos en el embalaje o el transporte de cajas y elementos delicados supone un verdadero quebradero de cabeza.

Octubre es un buen mes para dar el paso de mudarse, según afirma el CEO de la proptech inmobiliaria, Housell. Esta compañía tecnológica de servicios inmobiliarios junto con la empresa de mudanza y transporte Anyvan comparten una serie de consejos para evitar que la mudanza se ponga "cuesta arriba" y que sea más fácil llevarla a cabo de forma ordenada.

Consejos para una mudanza satisfactoria

"Dedicar tiempo a planificarla, pensar en imprevistos y preparar materiales en el momento adecuado nos ahorrará disgustos", señala el responsable de Partnerships de Anyvan, Irfan Khan. Además de la planificación, ambas empresas comparten otra serie de consejos:

- Mudarse en mitad de semana: las empresas de mudanzas tienen una mayor disponibilidad entre semana, ya que son muchos los que aprovechan fines de semana y puentes para hacer el cambio. Además, también es posible obtener un mejor precio, siempre que no se deje la reserva para el último momento.

- Empaquetar de menos a más importancia: los elementos más importantes serán aquellos que se usen con frecuencia, por lo que lo más importante será comenzar embalando las cosas que no se utilizan o no tienen utilidad en el día a día como adornos o ropa de fuera de temporada, entre otros. “Las pertenencias que no puedes o no quieres estar sin como artículos de cocina, ropa de trabajo o cargadores aguantaran operativos hasta el último momento", explican.

- Aprovechar para hacer limpieza: antes de empaquetar todo, una mudanza es un momento "perfecto" para hacer una limpieza y dejar atrás todos aquellos objetos que no utilicemos o incluso ponerlos a la venta en webs de segunda mano, generando unos ingresos extra.

- Confiar en los profesionales: son muchas las gestiones que hay que organizar durante una mudanza, por ello, contratar una empresa de mudanzas profesional que empaquete y traslade las cajas puede ahorrar tiempo y preocupaciones a aquellos que se ven inmersos en estos días de estrés y caos.

- Verificar horarios de mudanza y restricciones al tráfico: antes de realizar una mudanza se debe conocer la legislación y características del nuevo barrio o municipio. “Algunos municipios tienen limitaciones de horario a mudanzas cuando superan determinadas magnitudes, por lo que es importante planificar y conocer la legislación”, señalan desde Anyvan. Asimismo, las grandes ciudades también imponen restricciones al tráfico de ciertos vehículos, por lo que se deben pedir los permisos adecuados para evitar problemas.