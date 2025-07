¿Qué pasa con la tasa de residuos?

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, todos los municipios han debido establecer, en el plazo de tres años de su publicación, esto es, no más allá del pasado 10 de abril, una tasa o una prestación patrimonial de carácter público no tributaria que sea específica, diferenciada, no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación, y que refleje el coste real de las operaciones de los residuos. La tasa debe «permitir implantar sistemas de pago por generación». Por tanto, atendiendo al tenor literal de la norma, no es una obligación imperativa desde el momento en que entre en vigor, pero sí que, progresivamente, han de ir adoptándose estos sistemas, de modo que, como indicábamos anteriormente, rija el principio de quien contamina, paga. En este sentido, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributos, indica que las entidades locales deben incorporar paulatinamente los elementos que tengan en cuenta la forma de comportarse de la ciudadanía en lo que a la generación de residuos respecta, para lo que se admiten, junto a los sistemas que ya permiten una individualización de la cuota (tarifas), algunos otros que puedan tener en cuenta tanto reducciones como incentivos a comportamientos concretos. En el caso de residuos de carácter doméstico, pueden tenerse en cuenta criterios tales como el número de residentes del inmueble, la valoración catastral del mismo, su superficie y ubicación, la tipología catastral. Para los inmuebles en los que se ejercitan actividades económicas, el tipo de actividad que se lleve a cabo puede ser determinante para la fijación de la cuota, junto con la situación o tipología del inmueble, entre otras. La liquidación de la tasa puede verse reducida tras un estudio de la valoración catastral del inmueble pues, como exponemos, en numerosas ocasiones la valoración catastral sirve como índice modulador del importe de la tasa. También, el encuadre de una actividad económica concreta en el epígrafe correcto de las tarifas del IAE puede llevar aparejada la reducción de la cuota a satisfacer.

Dámaso Hornero Gallardo es Project Manager Local & Indirect Taxes.