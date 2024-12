Estos son los mejores juguetes del año: recuerda incluirlos en tu carta a los Reyes Magos

La Navidad se acerca y muchos niños todavía no han enviado su carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos, aunque todavía tienen un par de semanas para hacerlo. En los últimos años, los catálogos de juguetes han ampliado su repertorio con nuevas opciones inclusivas y tecnológicas para que todos puedan encontrar su regalo perfecto. De entre todos estos, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha seleccionado los mejores, que apuntan a ser referencia en esta campaña navideña.

Los artículos premiados han ido evolucionando conforme lo ha hecho el mercado, pero el jurado sigue haciendo hincapié en la importancia de animar a los más pequeños a incluir juegos tradicionales que fomenten la creatividad y el aprendizaje. “Destacan por su capacidad para inspirar y crear un impacto positivo en las nuevas generaciones”, señala Xabier Bringué, presidente del jurado, haciendo referencia a la recopilación “juguetera” que han hecho este año.

Las categorías se dividen tanto por características como por los “valores” que promueven. Así, nos encontramos con que el set de LEGO con sistema de Braille es el “mejor juguete para cambiar el mundo”, pues fomenta la inclusión y la aceptación de la diversidad, además de ser compatible con otros sets de la marca.

Set de LEGO con sistema de Braille Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Mientras, el premio para el “mejor juguete para un mundo sostenible” se lo lleva el juego de bolos de la colección Korko, de Toynamics, ya que están fabricados a partir del corcho de los bosques de alcornoques portugueses, una materia prima vegetal que se renueva rápidamente y no es tan contaminante como otros sets de bolos hechos de plástico.

Juego de bolos de la colección KORKO, de Toynamics Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Por su parte, el “mejor juguete para promover la igualdad” es Pilar La Inventora, una muñeca de Paola Reina inspirada en Pilar Mateo, una de las 10 científicas más prestigiosas de España. Su finalidad es fomentar la investigación en el ámbito de la salud y viene acompañada por un libro que cuenta cómo es el trabajo de Mateo.

Pilar La Inventora, de Paola Reina Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Los prismáticos multimedia Naturaleza y aventura, de Vtech, se llevan el galardón a “mejor juguete electrónico” gracias a su pantalla inclinable a color, cámara y seis modos de juego que permiten explorar la naturaleza a una distancia de hasta 110 metros. Además, cuenta con un sistema integrado de infrarrojos y vídeos educativos de la BBC que se pueden reproducir en su pantalla.

Prismáticos multimedia, Naturaleza y aventura, de Vtech Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Al oso Poe de Famosa le ha bastado con ser el primer osito cuentacuentos que aprovecha la inteligencia artificial para crear historias personalizadas para ganar el premio a “mejor juguete de primera infancia y preescolar”. A través de la aplicación oficial del peluche se pueden seleccionar diferentes parámetros (lugar, personajes, etc.) para crear historias únicas adaptadas a cada niño.

Poe, de Famosa: un cuentacuentos con inteligencia artificial Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Famosa vuelve a ser la premiada en la categoría de “mejor juguete en la categoría de muñecos” esta vez con su Nenuco Cuida y Recicla, que incluye todos los accesorios necesarios para cuidarlo como un bebé de verdad. Además, cada uno se puede separar en varias partes para poder clasificarlo en uno de los tres contenedores de reciclaje, personalizables con pegatinas.

Nenuco Cuida y Recicla, de Famosa Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Para los aficionados a la construcción tenemos el nuevo Marble Rush Storage Box, de Vtech, considerado como el “mejor juguete de construcción” que permite construir distintos escenarios utilizando también la caja de almacenaje.

Storage Box, de Vtech Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Si nos encontramos con un prodigio de las manualidades, podemos regalarle el “mejor juguete de arte”: el Nano Crafts Estudio de Diseño de Bizak, un kit que incluye seis pajitas para diseñar estructuras con 10 bolsas de confeti y ocho rollos de cintas de colores para disparar la creatividad de los más pequeños de la casa.

Nano Crafts Estudio de Diseño, de Bizak Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Para los futuros apasionados del motor está el Playset Mini Scorpion de Spin Master, el “mejor vehículo, radiocontrol y pistas”, un juguete que permite lanzar los vehículos y derribar obstáculos con el lanzador automático en forma de escorpión.

Playset Mini Scorpion, de Spin Master Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

El gusto por la música suele empezar desde bien pequeños, aunque no muchos tienen la posibilidad de explotar su talento. Para ello está el Karaoke Party Edition de Worldbrands, que ha recibido el premio a “mejor juguete de imitación”. Consiste en un altavoz bluetooth con dos micrófonos y efecto de eco que se puede trasladar fácilmente.

Karaoke Party Edition, de Worldbrands Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Los premios no se limitan únicamente a satisfacer los deseos de los más pequeños, también de los niños más mayores que empiezan a desarrollar su gusto por las colecciones. Muchos suelen empezar por las figuras de películas o series, como es el caso de la “mejor figura de acción y playsets”: una figura de Darth Vader de 60 centímetros de altura con luces, sonidos y movimientos. El brazo derecho de la figurita esconde un sable láser extensible, con luces y sonidos; el izquierdo abre el puño para lanzar una bola a modo de proyectil y en el torso oculta un lanzadiscos.

Fisher-Price Imaginext Star Wars Darth Vader Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La Razón

Por último, pero no menos importante, llega el turno del “mejor juego”. No hay edad para disfrutar de una tarde divertida de juegos de mesa con nuestros amigos. Este año el premio es para Cities: Construye las ciudades del futuro, de Devir, un juego en el que podemos desarrollar un plan urbanístico y transformar un barrio de la ciudad con viviendas, oficinas, parques, etc.