Estos son los seguros que desgravan en la declaración de la Renta

Cuando la necesidad aprieta, presentar la declaración de la Renta en los primeros días de campaña es la mejor estrategia para obtener un ingreso extra lo antes posible. Sin embargo, estas prisas provocan que el 70% de los contribuyentes presente el borrador sin modificar, lo que hace que los españoles pierdan de media cada año 9.000 millones de euros en deducciones que no se aplican, según los cálculos de TaxDown. Uno de los beneficios fiscales que algunos contribuyentes pasan por alto es la posibilidad de desgravarse las primas que pagan por los seguros contratados. Estos son todos los que pueden reducir su factura fiscal.

Seguros vinculados a la vivienda: del hogar, de vida, de protección de pagos

Los seguros vinculados a un hipoteca se pueden desgravar, pero no cualquier hipoteca, sino sólo aquellas que fueron formalizadas antes del 2012, ya que esta reducción en el pago de impuestos por tener un seguro está ligada a la deducción por adquisición de vivienda habitual, que quedó suprimida el 1 de enero de 2013.

Esta deducción es de un 15% de lo que haya pagado en el año por su casa sobre un máximo de 9.040 euros por año. Es decir, en el mejor de los casos se podrá desgravar 1.356 euros en su declaración de la Renta. Por ejemplo, si ha pagado 7.000 euros por su hipoteca podrá deducirse un 15% de ese dinero, es decir, 1.050 euros. Sin embargo, si hubiese pagado 11.000 euros sólo podrá desgravarse hasta un máximo de 9.040 euros.

En la base máxima de 9.040 euros anuales se pueden incluir todas las costas relacionadas con la hipoteca: lo pagado en cuotas, las amortizaciones anticipadas, los gastos de constitución, modificación o cancelación del crédito y lo pagado durante el año en comisiones y en productos asociados como los seguros de vida, del hogar o de protección de pagos, siempre que estén incluidos en las condiciones de contratación del préstamo hipotecario.

Seguros que se puede desgravar si tiene un piso arrendado

Si es propietario de un inmueble en alquiler, puede deducir todos los gastos imprescindibles para el arrendamiento, entre los que se encuentran el seguro de hogar, el seguro de responsabilidad civil y el seguro de impago, entre otros. Además, si ese inmueble arrendado cuenta con una hipoteca, se podrán deducir igualmente los gastos vinculados al préstamo.

Seguro médico

El seguro de salud se puede desgravar, tanto para trabajadores autónomos como para asalariados, pero con condiciones. El comparador Rastreator aclara las particularidades.

Los autónomos en régimen de estimación directa pueden deducirse tanto el importe que hayan pagado por su propio seguro de salud como el de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, con un límite máximo de 500 euros por persona y 1.500 euros para los miembros de la familia con discapacidad.

Mientras, los trabajadores por cuenta ajena que contraten un seguro médico por voluntad propia no podrán desgravárselo en el IRPF. Sin embargo, si es la empresa para la que trabaja quien paga el seguro, no tributará en la declaración de la Renta. "Por norma general, este tipo de beneficios son considerados como rendimientos de trabajo en especie, por los que habría que tributar. Sin embargo, están exentas las primas de seguros pagadas por la empresa para la cobertura de enfermedad del trabajador, su cónyuge y descendientes cuando no superen los 500 euros anuales por cada una de las personas aseguradas o 1.500 euros para las personas con discapacidad", explica Rastreator.

Seguros para autónomos

Los autónomos, además del seguro médico, pueden desgravarse otras muchas pólizas ligadas a su actividad, como la del seguro de coche si usa un vehículo sólo para trabajar, la de responsabilidad civil, la de robo, la del seguro de accidentes, a de daños a mercancías o la de pérdida de beneficios, entre otras primas.