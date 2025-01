Una experta en finanzas afirma qué cinco pasos seguir para ahorrar la mitad del sueldo

Ahorrar una parte del sueldo en estos tiempos no es tarea fácil. Las bajas retribuciones y el alto coste de vida hacen que un ciudadano con un sueldo básico tengan serias dificultades para guardar parte del salario de cara a un futuro.

Sin embargo, la experta en finanzas María Lafuente asegura que, siguiendo una serie de pasos, es posible manejar la nómina mensual de tal forma que la mitad del salario pueda ser separado y ahorrado. El vídeo, colgado en TikTok, ha levantado gran interés entre los usuarios, que han reaccionado antes las claves expuestas por Lafuente.

Cinco claves para ahorrar la mitad del sueldo

El inicio del vídeo comienza con María explicando que la mayoría de los usuarios aseguran que no son capaces de ahorrar ni un 10% de su salario, mientras que afirma que ella es capaz de hacerlo con hasta el 50% de su retribución. Para ello, la experta confirma cuáles son los cinco pasos a seguir.

No comprar en rebajas

Uno de los principales consejos de la experta es no comprar en rebajas. Muchas tiendas ofertan productos con descuento con el objetivo de atraer a los consumidores y provocar el gasto de los ciudadanos. En este caso, María asegura que ese gasto es totalmente prescindible, ya que se trata de productos que no son estrictamente necesarios. Recalca que si unas zapatillas se encuentran en descuento y valen 60 euros en vez de 100, no se esta ahorrando 40 euros, si no que se está produciendo un gasto de 60.

No comprar productos tecnológicos de alta gama

Otro gasto innecesario, según la experta, es la compra de tecnología del alto valor. Salvo necesidad por trabajo, María confirma que no es necesario comprar, por ejemplo, un iPhone, pudiendo adquirir un teléfono móvil mucho más barato.

Cuidado con los gastos "hormiga"

El tercer paso a seguir es tener cuidado con esos pequeños gastos diarios que pasan desapercibidos. En concreto, hace referencia a pequeños gastos como tomar un café diariamente o comprar algo para almorzar. Se trata de una rutina que parece ser poco costosa, pero que a la larga suponen un gran gasto.

Para ello, Lafuente asegura que es posible ahorrar si se reducen estos gastos de tal forma que se produzcan de forma ocasional.

Proyectos personales

Además del trabajo propio, la experta recomienda generar una fuente de ingresos "extra". Para ello, es necesario entrar en un proyecto donde se pueda adquirir más dinero aparte del obtenido por el desempeño de un puesto de trabajo. Algunos ejemplos pueden ser crear un blog, un canal de youtube o tener simplemente otro trabajo parcial.

Eliminar la pereza

La última clave del vídeo se centra en eliminar la pereza. En este sentido, María Lafuente asegura que es importante eliminar esta condición puesto que permite ahorrar gran cantidad de dinero. Un ejemplo que plantea es el de comer en casa o comer fuera. Es importante reducir este tipo de gastos y, además, la solución es muy sencilla: comer en casa.

Se trata de una medida clave si se quiere ahorrar y que, además, el cuerpo lo va a acabar agradeciendo, puesto que es más saludable cocinar en casa que comer comida de fuera.