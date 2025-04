Un experto tributario explica lo que ocurre si hay datos incorrectos en la Renta: "Tendremos problemas"

La declaración de la renta 2024-2025 esta muy cerca de comenzar. A partir del miércoles 2 de abril los contribuyentes podrán rellenar el formulario y resolver la interrogante sobre si deben ponerse al día con Hacienda o es el organismo público el que debe hacerlo con el trabajador.

Este trámite anual puede suponer un respiro para algunos ciudadanos, que al obtener un resultado negativo en la Renta recibirán cierta cantidad económica que supondrá un extra para estos meses. Sin embargo, también existen casos de ciudadanos que, por el resultado del ejercicio de 2024, están obligados a pagar a la Agencia Tributaria.

No obstante, al tratarse de un proceso que realmente es muy importante, lo mejor es atender a los consejos de los expertos para no tener ningún problema con Hacienda. En este caso, la Universidad Oberta de Catalunya ha recogido algunos consejos del experto en derecho tributario Benja Anglès Juanpere. Se trata de un profesor que ha enumerado una serie de recomendaciones a seguir antes de iniciar el trámite de la declaración de la renta.

No dejar para el último día el proceso de la Renta

Dejar la declaración de la renta para el último día puede ser una fuente innecesaria de estrés. Es recomendable hacerlo con tiempo para evitar imprevistos, errores u olvidos. Además, en caso de dudas o problemas, si se hace con antelación existe tiempo para resolver la cuestión.

Revisar el borrador

Revisar el borrador de la declaración de la renta es una buena forma de asegurarse de que todo esté en orden antes de presentarla. Además, permite corregir posibles errores o datos que no se encuentren apuntados. Es importante revisar algunos apartados como los datos personales, las deducciones o los rendimientos de actividades.

Si existe alguna duda, es recomendable acudir a un experto o aprovechar el servicio de asistencia que ofrece la Agencia Tributaria.

Especial atención si hay matrimonio de por medio

Cuando estás casado, tienes varias opciones al hacer la declaración de la renta. Es importante elegir la opción que beneficie más, ya que la forma en que se presente la declaración puede influir en la cantidad de impuestos que se tengan que pagar o que se devuelvan.

En España, existen principalmente dos modalidades para los matrimonios al hacer la declaración de la renta: declaración conjunta o individual. Es importante revisar el resultado de ambas opciones para escoger la más beneficiosa.

Comprobar los datos bancarios

Comprobar los datos bancarios en la declaración de la renta es un paso importante, ya que es la información que se utiliza para realizar el ingreso o la devolución de la renta. Si los datos bancarios no son correctos, el contribuyente podría tener problemas para recibir su devolución o realizar el pago correctamente.

Existe posibilidad de fraccionar el pago

Si la declaración resulta a pagar, es posible fraccionar el pago en dos plazos sin intereses (el 60 % en el momento de la presentación, y el 40 % restante en octubre). Además, como otra novedad de este año, se ha anunciado que el pago se podrá realizar a través de Bizum.

Declaración de bizums

Con carácter general, no se declaran los ingresos recibidos por Bizum entre particulares, salvo que se superen los 10.000 euros anuales.

Declaración de criptomonedas

La declaración de criptomonedas en la Renta es un tema que ha adquirido relevancia en los últimos años debido al creciente uso de estas monedas digitales. En España, la Agencia Tributaria exige que los contribuyentes declaren sus operaciones con criptomonedas, ya que se consideran activos financieros sujetos a tributación.

Declarar ganancias por ventas de segunda mano

La venta de objetos de segunda mano en la declaración de la renta es un tema que suele generar dudas. En principio, las ventas ocasionales de bienes de segunda mano no tienen que ser declaradas si no se obtienen ganancias o si no se realiza una actividad habitual de compraventa.

Sin embargo, si obtienes ganancias de la venta de objetos usados, o si estás llevando a cabo una actividad habitual de compraventa (como un negocio), entonces sí estas obligado a declarar esas ventas.

Conservar el documento de la Renta 5 años

Es muy importante conservar los documentos relacionados con la declaración de la renta durante un periodo de 5 años. Este plazo es el tiempo que la Agencia Tributaria (AEAT) tiene para poder comprobar, revisar o requerir información sobre tu declaración en caso de que sea necesario.

Fechas clave de la Renta de 2024-2025

La campaña de la renta comienza este miércoles 2 de abril, y durante tres meses se podrá realizar de diferentes maneras: