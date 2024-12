Ferrovial completa la venta del 19,75% del aeropuerto londinense de Heathrow por 2.000 millones de euros

Ferrovial ha logrado cerrar por fin la venta de la mayoría de la participación que tenía en el aeropuerto londinense de Heathrow. La compañía ha comunicado que ha traspasado un 19,75% del capital de la infraestructura en una operación por la que se embolsará 2.000 millones de euros.

La compañía culmina así la venta tras más de un año de negociaciones y vicisitudes. El grupo anunció en noviembre de 2023 que había alcanzado un acuerdo para la venta a Ardian y The Public Investment Fund -el fondo soberano saudí- de la totalidad de su participación (alrededor de un 25%) en FGP Topco, sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings, por 2.368 millones de libras -2.730 millones de euros-.

La transacción, según explicó la compañía española entonces, estaba sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer, ROFO) y de acompañamiento total (full tag-alone right) que podían ser ejercidos por los demás accionistas de FGP Topco conforme al pacto de accionistas y a los estatutos de la sociedad. Y, como reconoció en enero pasado la compañía, algunos accionistas de FGP Topco ejercieron su derecho de acompañamiento sobre acciones que constituían un 35% del capital.

El derecho de acompañamiento (tag-along) es un mecanismo que tiene como finalidad proteger los intereses de los socios y/o accionistas minoritarios al otorgarles el derecho a enajenar su participación accionarial en la sociedad cuando algún accionista mayoritario decide vender su participación. Ello permite al inversor minoritario poder unirse a la transacción bajo las mismas condiciones que el accionista mayoritario que vende. De no existir esta opción, los accionistas minoritarios quedarían en condiciones desfavorables ante una posibilidad de compra de acciones por parte de un tercero.

Nuevo acuerdo

En junio, Ferrovial anunció un nuevo acuerdo con Ardian y PIF para vender por 2.030 millones de euros el 19,75% de su participación en FGP Topco, manteniendo un 5,25% del capital de Heathrow.

Como consecuencia de la operación, Ferrovial reconocerá un beneficio estimado de 2.500 millones de euros al cierre del ejercicio 2024. De ellos, 2.000 millones de euros corresponderán a las acciones vendidas y 500 millones, a la participación del 5,25% retenida que, a partir de ese momento, se registrará como "una inversión financiera valorada a valor razonable con cambios reconocidos en la cuenta de resultados".

Con el cierre de la operación, Ferrovial sale del aeropuerto londinense tras más de 17 años, después de que en 2006 se convirtiera en su accionista mayoritario.