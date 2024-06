Ferrovial y otros accionistas alcanzan un nuevo acuerdo para vender parte de su participación en el aeropuerto de Heathrow por 3.867 millones de euros

Ferrovial ha logrado un nuevo acuerdo que le permitiría vender parte de su participación en el aeropuerto londinense de Heathrow, uno de los de mayor tráfico del mundo. La compañía de infraestructuras ha informado hoy de que, junto con otros accionistas, ha llegado a un acuerdo con los fondos de inversión Ardian y The Public Investment Fund (PIF) -vehículo de inversión pública de Arabia Saudí- para la venta del 37,62% de su participación en FGP Topco, matriz de Heathrow Airport Holdings, por 3.259 millones de libras esterlinas (3.867 millones de euros). Ferrovial ingresará por su participación 2.030 millones de euros, si bien su idea inicial era desprenderse del total de su participación en el activo e ingresar cerca de 2.700 millones de euros.

Según ha comunicado Ferrovial este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo se ha alcanzado tras una nueva oferta hecha por Ardian y PIF para adquirir acciones representativas del 37,62% del capital de FGP Topco, después de que la operación fracasara en enero pasado. Entonces, la transacción quedó bloqueada porque algunos accionistas de FGP Topco ejercieron entonces su derecho de acompañamiento sobre acciones que constituyen un 35% del capital.

El derecho de acompañamiento (tag-along) es un mecanismo que tiene como finalidad proteger los intereses de los socios y/o accionistas minoritarios al otorgarles el derecho a enajenar su participación accionarial en la sociedad cuando algún accionista mayoritario decide vender su participación. Ello permite al inversor minoritario poder unirse a la transacción bajo las mismas condiciones que el accionista mayoritario que vende. De no existir esta opción, los accionistas minoritarios quedarían en condiciones desfavorables ante una posibilidad de compra de acciones por parte de un tercero.

Retiene el 5,25% del capital

Ahora, y tras el nuevo acuerdo con Ardian -que ha asegurado que ha estado trabajando con estos accionistas para cerrar un pacto- y PIF, Ferrovial venderá parte su participación, de aproximadamente un 25%, y mantendrá un 5,25% del capital de FGP Topco. Los accionistas acompañantes venderán de su lado parte del 35% del capital de FGP Topco. Tras la venta, Ferrovial y estos accionistas que venden al mismo tiempo tendrán acciones representativas del 10% del capital social de la matriz del aeropuerto londinense. Ardian y PIF tendrán aproximadamente el 22,6% y el 15%, respectivamente, de la gestora de Heathrow a través de vehículos separados.

La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente ("right of first offer") y de los de acompañamiento total ("full tag-along rights"), que pueden ser ejercitados por los restantes accionistas de FGP Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos sociales de la compañía. No obstante, "no existe certeza de que la transacción acordada vaya a cerrarse", ha reiterado Ferrovial a la CNMV en el comunicado, en el que no desvela el resto de accionistas que le ha acompañado en la venta.