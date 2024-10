Finiquito: este es el plazo que tiene para cobrarlo

El finiquito es el documento que la empresa entrega a su empleado cuando se termina su relación laboral. "El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicar a los trabajadores la denuncia, o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas". Así lo establece el artículo 49.2 del Estatuto de Trabajadores.

Para calcularlo, se deberá tener en cuenta el salario de los días ya trabajados y no cobrados en el momento de la baja; pagas y horas extras trabajadas pendientes de pago; el importe total de las vacaciones no disfrutadas; así como otro concepto salarial o extrasalarial que no se haya abonado como pagas de beneficios generados. A esta cuantía habrá que restarle lo que el trabajador deba a la empresa como pueden ser los adelantos salariales, la falta de preaviso en el caso de baja voluntaria o exceso de días de vacaciones disfrutados, entre otros, tal y como explica la abogada de Legálitas, Susana Rodríguez.

No obstante, el finiquito no es sinónimo de indemnización. Este primer documento se otorga a un trabajador al finalizar la relación laboral independientemente de cómo haya terminado; mientras que el segundo es una compensación económica que recibe el empleado al ser despedido por la empresa, cuando termina el contrato de trabajo, etc. Por tanto, si un trabajador abandona la empresa voluntariamente, solo tendrá derecho a liquidación y finiquito, pero no a indemnización.

La empresa debe entregar el finiquito el último día de trabajo del empleado y la forma de pago puede realizarse en efectivo, con cheques o mediante transferencias bancarias, el método más utilizado. Su pago se efectuará el mismo día en el que se entrega el finiquito, aunque al hacerse por transferencia, el trabajador tardará varios días en recibir el importe correspondiente en su cuenta bancaria.

En el caso de que el empresario no abone las cantidades reflejadas en la liquidación, el trabajador deberá reclamarlas ante el organismo competente. Primero se deberá acudir ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación y, si no se llega a un acuerdo, será necesario presentar una demanda ante el juzgado de lo social. Rodríguez señala que "al ser una reclamación de cantidad, el plazo es de un año desde el momento en el que se debió recibir".

Consejos a la hora de firmar el finiquito

Cuando se firma el finiquito por parte del trabajador puede implicar el reconocimiento de la extinción de la relación laboral, así como un reconocimiento de que está de acuerdo con la suma indicada en el mismo.

Por tanto, si la relación laboral acaba de manera conflictiva, desde Legálitas recomiendan firmar el finiquito con "no conforme" y la fecha en la que se recibe el documento para así poder plantear las reclamaciones necesarias.