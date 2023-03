García Maceiras (Inditex) sobre la salida de Ferrovial: "Nosotros vamos a mantener la sede en España. Hemos contribuido con 1.800 millones en impuestos"

Inditex no se irá de España. El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha destacado este miércoles que la compañía fundada por Amancio Ortega "tiene y va seguir manteniendo su sede en España", sin querer pronunciarse sobre la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. "Todas sus sociedades de cabecera tienen y van a seguir teniendo su sede en España", ha destacado el consejero delegado en la rueda de prensa con motivo de la presentación de resultados anuales del grupo, con beneficios, ventas y dividendo récord.

García Maceiras ha resaltado el 'efecto sede' de la compañía, consecuencia de "tener en España la sede social y fiscal", lo que supone pagos a proveedores por un importe de 6.000 millones de euros, una contribución tributaria de 1.800 millones y global de 7.479 millones de euros, con un tipo impositivo global situado en el 23%, según ha indicado. Preguntado sobre la seguridad jurídica en España, motivo al que se refirió Ferrovial para justificar su cambio de sede, el CEO del grupo ha destacado lo siguiente: "España es nuestro primer mercado, el mercado en el que hemos nacido, en el que nos sentimos cómodos y por el que seguiremos apostando", ha subrayado.

Respecto a las críticas a los beneficios y márgenes empresariales, el consejero delegado no ha querido pronunciarse. "Me limito a centrarme en aquello que nos afecta, en unos resultados de los que estamos muy satisfechos. Estoy enormemente orgulloso de las 175.000 personas que cada día se dejan la piel. No entro en esas manifestaciones".

En cuanto a posibles subidas de precios, el tema que más preocupa a los consumidores, Maceiras ha apuntado que Inditex va a mantener una política estable de precios, sin subidas generalizadas, aunque no se descartan posibles ajustes selectivos en determinados productos y mercados par proteger los márgenes sin que la venta se vea lastrada. Para 2022, la multinacional anunció que subiría de media un 2% sus precios en España y este pasado mes de febrero Zara, su buque insignia, puso fin a las devoluciones online gratuitas, por las que la empresa textil ha pasado a cobrar un recargo de1,95 euros por pedido.