Los gestores administrativos denuncian que es casi "imposible" conseguir cita en la Seguridad Social

Conseguir cita para la Seguridad Social sigue siendo una ardua tarea. Los gestores administrativos de Madrid han denunciado este miércoles que la Seguridad Social sigue "dando la espalda al ciudadano", ya que resulta "imposible" conseguir cita previa para pedir la jubilación y otras prestaciones. "Han pasado los períodos electorales y eso se nota en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", critica el presidente de los Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero.

El informe del Observatorio de la Gestión Pública (OGP) del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), correspondiente al mes de julio del presente año, arroja que "en ninguno de los trámites analizados se ha conseguido obtener una cita previa", se critica a través de un comunicado. En concreto, en su seguimiento, los Gestores Administrativos de Madrid no han podido obtener cita para las prestaciones de maternidad y paternidad, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las pensiones de jubilación, viudedad, orfandad incapacidad temporal y permanente.

Según han relatado los Gestores, el sistema devuelve el siguiente mensaje al intentar conseguir cita: "No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. No obstante, si lo desea, puede volver a intentarlo por el resto de las opciones de búsqueda de cita". Fernando Jesús Santiago Ollero ha advertido de que o se toman medidas definitivas o van a continuar estos problemas, salvo en momentos puntuales que pueda interesar dar otra imagen.

Ayer, la web de la Seguridad no permitía pedir cita. Sin embargo, hoy en Madrid hay varias citas disponibles para el 30 de agosto y han ido surgiendo a lo largo de la mañana algunas citas sueltas para otros días del mes, un comportamiento algo inusual, teniendo en cuenta que la totalidad de las citas disponibles deberían aparecer reflejadas en la web de la Seguridad Social desde primera hora y no se suelen liberar plazas por cancelación con tanta frecuencia.

Fuentes de la Seguridad Social niegan que el organismo esté atravesandoun nuevo colapso, aunque admiten que determinados territorios como Madrid siempre han tenido más dificultades para conceder citas por escasez de personal y recuerdan que estamos en periodo vacacional. La Seguridad Social también defiende que en lo que va de año se han implementado varias mejoras para agilizar la solicitud de cita como duplicar el personal que gestiona las citas previas telefónicas, unificar el teléfono de citas y ampliar de 7 a 28 días la "parrilla" que se oferta a la hora de pedir cita. Además, para casos urgentes se puede acudir sin cita previa, subrayó en ocasiones anteriores el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Seguridad Social pactó con sindicatos incorporar en los próximos meses un total de 3.525 refuerzos a las oficinas públicas, un acuerdo que consiguió desconvocar la primera huelga de la Seguridad Social, que estalló por la escasez de personal y la sobrecarga de trabajo. La Seguridad Social ha perdido el 24% de sus efectivos en la última década. En 2012 había en la tesorería general y los entes vinculados un total de 30.217 trabajadores públicos. Hoy, 10 años después, quedan 22.979 empleados, es decir, casi 8.000 efectivos menos y una carga de trabajo mayor.

Pese a estas mejoras, los Gestores Administrativos de Madrid siguen notando deficiencias que ocasionan problemas graves en el cobro de prestaciones. "Aquí no hay soluciones temporales, o se arregla o no. Y si no se arregla, como se ha demostrado hasta ahora, el sistema no es sostenible y el que sufre es el ciudadano. Y se trata de trámites que afectan a su supervivencia", ha incidido su presidente.

Por otro lado, el informe también recoge que la solicitud de cita previa para diferentes trámites en el Ministerio de Justicia sí se ha normalizado, mientras que la Dirección General de Tráfico no ofrece citas previas para la mayoría de sus trámites, aunque los acuerdos con los Gestores Administrativos permiten que algunos de ellos se realicen con normalidad.