Gortázar: "Hemos pagado más impuestos que los beneficios que hemos tenido"

"No es verdad que el sector bancario haya tenido unas ganancias extraordinarias ni muy superiores a lo normal. Todo lo contrario, creo que han sido más bien modestas. La banca lleva 15 años de bajos resultados ,y en nuestro caso, ni siquiera hemos cubierto el coste de capital". Con esta contundencia, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha querido relativizar los grandes resultados obtenidos por las entidades bancarias españolas en el cierre del pasado ejercicio y en el primer trimestre de 2023 tras recordar que los grandes bancos españoles "cotizan por debajo de su valor contable".

Hasta marzo, CaixaBank ha presentado unos beneficios de 855 millones de euros, un 21% más que en el mismo período del año pasado. "Estos resultados no son extraordinarios, sino mejores que hace un año o dos. Mejoran, pero como venían de un nivel muy bajo, están a niveles muy razonables. Criticar los resultados de la banca porque suben llama a engaño", ha insistido Gortázar, que defiende que la banca debe generar beneficios para poder dar crédito y poder "acompañar a la economía. Que la banca no gane dinero supone darnos un tiro en el pie a todos. No puede ser que hayamos pagado más impuestos que beneficios".

También ha recordado que la entidad ha reducido su beneficio un 30% por el pago del impuesto extraordinario al sector, que ha supuesto un pago de 373 millones de euros, la cantidad más alta de todas las entidades, al verse más afectada por el mayor peso de su negocio en España. "Hemos ganado 855 millones y hemos pagado impuestos por casi 1.000 si sumamos el impuesto a la banca, el de sociedades y otros más". Por eso cree que "no es razonable" una carga impositiva tan elevada para el sector bancario, "porque al final es contraproducente para la economía. Pagar una tasa de más del 50% no es lógica".

CaixaBank, como el resto de grandes bancos, ha recurrido ante la Justicia este impuesto porque "tiene graves problemas legales de base" que espera que los tribunales reconozcan. Eso sí, Gortázar confirmó que la entidad pagará "religiosamente" este impuesto y tampoco ha querido valorar las últimas manifestaciones de la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha asegurado hoy que exigirá al Gobierno que se incremente aún este impuesto extraordinario dados los beneficios que están teniendo las entidades bancarias, porque "se ha quedado corto". El CEO se ha limitado a defender que la banca "está recuperando la normalidad", además de recordar que el sector, tras la gran crisis financiera de 2008 y un periodo de tipos de interés negativos, "estamos recuperando la normalidad después de una travesía del desierto larguísima".

Sobre lo que sí se ha mostrado taxativo ha sido sobre la imposición de un tope a la hipotecas variables que ha vuelto a reclamar hoy Belarra, mostrando su oposición "medidas generalizadas" en este sentido, porque "no tienen sentido" y en cambio generarían "otros efectos secundarios" muy negativos. Pese a que no ha querido "contestar a planteamientos políticos hechos en un contexto de precampaña", sí ha dejado claro que lo que hay que "volcarse en ayudar a las familias con problemas, y CaixaBank lo está haciendo". Según ha explicado, en el primer trimestre del año el banco ha recibido unas 4.300 peticiones de adhesión al código de buenas prácticas. Gortázar ha argumentado que las hipotecas son de media 100 puntos básicos más baratas en España respecto a Alemania y que lo mismo sucede con préstamos a pymes y comisiones a clientes, que son inferiores en España, por lo que ha concluido que los clientes bancarios están "muy bien atendidos en España".

Sobre la remuneración de los depósitos, el consejero delegado considera "lógico" que los depósitos bancarios vayan "evolucionando" al alza paulatinamente, empezando por los saldos más grandes, como los de las empresas, pero ha defendido otros productos alternativos como mejor opción para los ahorradores. "Hay que ayudarles a entender que hay alternativas a los depósitos que dan mejores rendimientos asumiendo un riesgo limitado", con productos como fondos, rentas vitalicias, seguros de ahorro u otros. "Si quiere ahorrar para la jubilación no haga un depósito bancario, con rendimientos de entre un 1,5% y un 2,5%, sino otros productos con rendimientos mucho más elevados", descartando por el momento una guerra del pasivo.