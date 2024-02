Un grupo de agricultores tira la carga de un camión lleno de tomates de Marruecos

Un vídeo difundido a través de redes sociales muestra como un grupo participantes en las protestas del campo tira la carga de un camión que iba lleno de tomates procedentes de Marruecos en la AP-4, en Jerez de la Frontera (Cádiz). El sector agrario español denuncia la competencia desleal de países terceros cuyas importaciones no cumplen los mismos estándares de calidad y producen con pesticidas prohibidos en la UE.

En el vídeo, grabado durante el tercer día de protestas, se puede escuchar a uno de los implicados en el incidente decir: "Mira de dónde es, de Marruecos". A continuación, el grupo de manifestantes comienza a abrir las cajas y a volcar los tomates cherry. La acción ha sido respaldada en redes por miles de usuarios que consideran que es una actuación proporcionada y no se puede comparar con el boicot de los agricultores franceses a los productos españoles, ya que España se acoge a las normas la UE y Marruecos no. Sin embargo, el campo francés acusa a España de competencia desleal y la ex ministra francesa Ségolène Royal calificó al tomate español de "incomestible".

Los agricultores piden que se aumenten los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que las importaciones cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas. Asimismo, reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como el del Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se frenen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió este miércoles a fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria, implementar la reciprocidad en las condiciones de importaciones agrícolas -las conocidas cláusulas espejo-, simplificar la Política Agrícola Común (PAC) y facilitar la adaptación a la normativa europea.