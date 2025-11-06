Pablo Gimeno, economista: "Hay 26 millones de viviendas, cerca del 1% están okupadas y crecen a un ritmo del 7%"

El problema de la okupación ilegal en España se ha convertido en un tema de creciente preocupación tanto social como económica. Asimismo, la dificultad de acceso a la vivienda agrava la situación, ya que la demanda supera con creces a la oferta disponible. Según el Banco de España, serían necesarias alrededor de 700.000 viviendas adicionales para atender la necesidad existente, lo que evidencia un desajuste estructural en el mercado inmobiliario. Esta escasez genera presión sobre los precios y fomenta que algunas personas recurran a la ocupación como única alternativa para tener un techo, evidenciando la compleja relación entre pobreza, precariedad y falta de políticas de vivienda efectivas.

Los fondos inversores han sido señalados por distintos políticos como uno de los factores que contribuyen a esta crisis. La compra masiva de inmuebles por parte de grandes compañías limita la disponibilidad de vivienda para los particulares y genera un efecto especulativo que eleva los precios. Esta situación ha dado lugar a fenómenos anómalos en el mercado, como la venta de pisos okupados, que aunque ilegales, son ofrecidos a precios notablemente bajos. Un estudio de Idealista correspondiente al tercer trimestre de 2025 refleja que existen 23.010 viviendas en venta que reconocen estar okupadas, muchas de ellas con precios que apenas alcanzan la mitad de su valor real, mostrando un mercado inmobiliario tensionado y distorsionado.

La distribución geográfica de esta problemática evidencia que algunas ciudades se ven más afectadas que otras. Girona encabeza la lista con un 8,9% de sus inmuebles anunciados en venta okupados, seguida de Tarragona con 8,8%, Sevilla con 8,4% y Almería con 6,4%. En Madrid, el fenómeno alcanza el 2,4% del total, lo que representa 776 viviendas okupadas en venta. La okupación, además de constituir un delito, se ha convertido en un elemento que distorsiona el mercado, afectando tanto la percepción de seguridad jurídica como el valor real de los activos. En este sentido, muchos expertos señalan este suceso como principal foco del problema.

Un analista económico señala el problema de la okupación

Pablo Gimeno, empresario, analista económico, experto en planificación financiera y presidente de una consultora estratégica de inversión, expuso el problema de la okupación real en su comparecencia en el programa Y Ahora Sonsoles. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 casos de usurpación o allanamiento de inmuebles en toda España. En este sentido, el analista expresa lo siguiente: "Lo primero es entender cuántas viviendas están okupadas. Estamos hablando de que en España hay 26 millones de viviendas, ya alcanza cerca del 1% las que están okupadas, crece a un ritmo del 7% las que están okupadas, es decir el negocio está llegando a más", explica el experto.

Pese a que este problema es compartido en otras naciones europeas, el profesional de la economía incide en las diferencias numéricas y estadísticas de los datos recogidos en España. "Somos el único país en el que ocurre esto. Efectivamente está creciendo también en Francia y Alemania pero somos el único país con estas tasas por 100.000 habitantes", expresa. Para ello, no tiene ningún reparo en mencionar el verdadero problema de la inacción que hay por parte de las instituciones, señalando directamente a los políticos, que, según él, parecen cómplices de la situación. "Los políticos se ponen del lado de los okupas y esto tenemos que hacer un análisis", informa.

¿Cómo influye en la inversión inmobiliaria?

"A España vienen 90 millones de turistas cada año. Dependemos mucho de los turistas y tiene que estar la Castellana limpia, Sol también, los restaurantes listos. Como estén viendo esto, el país de pandereta que somos. El 10% vienen a invertir, a comprar, a hacer negocios", sentencia. Por ende, el impacto que genera la desconfianza de los usurpadores genera un efecto en la inversión de capital extranjero. "Tú si vinieras a un país en el que no hay capacidad para mover las leyes de sacar a un okupa, esto está haciendo un agujero en nuestro PIB mucho más grande de lo que se pueda esperar. Tenemos exactamente lo que merecemos", concluye.