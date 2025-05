Hacienda estará pendiente de Bizum: estas son las cantidades que vigilarán

Hacienda tiende a revisar todo aquello relacionado con los movimientos de dinero de los ciudadanos. Por ello, una de las mayores preocupaciones del organismo público es controlar los movimientos relacionados con la aplicación de Bizum.

Se trata de una herramienta de pago instantáneo muy popular en España y que es utilizada principalmente a través de aplicaciones móviles de los bancos. Gracias a ella, los ciudadanos pueden realizar operaciones de envío de dinero de manera rápida, fácil, segura y gratuita.

Debido a todas sus características, este método se ha convertido en la primera opción de muchos, dejando atrás las clásicas transferencias bancarias o, directamente, el pago en metálico. Por ello, este gran auge ha provocado que Hacienda ponga el foco en esta aplicación.

El control de Hacienda sobre Bizum

Debido a su alto uso, las probabilidades de que se produzcan movimientos ilegales o sin declarar son más altos. Por este motivo, la Agencia Tributaria observa detenidamente todas las operaciones realizadas y establece una serie de límites.

Millones de personas lo utilizan a diario para transferir dinero a familiares o amigos, o incluso para pagar en los comercios que aceptan este método de pago, ya disponible también en muchas plataformas online.

En este sentido, los usuarios que utilicen esta aplicación deberán tener precaución a la hora de realizar transferencias por importes iguales o superiores a 3.000 euros, ya que el fisco puede pedir al ordenante o al interesado un justificante que determine la procedencia y el destino del dinero.

Esto implica que, a partir de esta cantidad, los ciudadanos deberán declarar a Hacienda estos movimientos con el objetivo de evitar problemas mayores.

Normativa actual de Bizum

Respecto a las normas de la aplicación, el importe mínimo para enviar o recibir dinero con Bizum es de 0,50 euros, mientras que el máximo por operación es de 1.000 euros. Por otro lado, tal y como se asegura en la página web de Bizum, se pueden enviar hasta 2.000 euros al día a través de la aplicación, y el límite mensual de envío alcanza los 5.000 euros.

Multas por no declarar los movimientos

Las grandes operaciones de dinero deben ser notificadas a Hacienda, de lo contrario el ciudadano podrá ser sancionado por el organismo público por incurrir en un delito. Por ello, la propia Agencia Tributaria ha establecido una clasificación que tiene que ver con las posibles sanciones en caso de no hacer lo que se pide. Estas son:

Infracción leve: Cuando el importe no declarado no supera los 3.000 euros podremos ser multados con la misma cantidad más un recargo adicional del 50%.

Cuando el importe no declarado no supera los 3.000 euros podremos ser multados con la misma cantidad más un recargo adicional del 50%. Infracción grave : Cuando es superior a 3.000 euros podríamos enfrentar una multa de entre el 50% y el 100% del importe no declarado. Por ejemplo, si es de 6.000 euros, la sanción podría ser de entre 3.000 y 6.000 euros, según las circunstancias.

: Cuando es superior a 3.000 euros podríamos enfrentar una multa de entre el 50% y el 100% del importe no declarado. Por ejemplo, si es de 6.000 euros, la sanción podría ser de entre 3.000 y 6.000 euros, según las circunstancias. Infracción muy grave: Cuando la cantidad defraudada es superior a 120.000 euros, un delito fiscal que conlleva una multa de hasta el 150% de dicha cifra, e incluso puede tener penas de cárcel.

Límites que no afectan a particulares

Tal y como aparece en la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional.