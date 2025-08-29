Hotusa amortiza el préstamo que le concedió la SEPI y el fondo de rescate de la covid ha recuperado ya el 35% del dinero prestado

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sigue recuperando el dinero que prestó a las empresas viables en apuros para superar la pandemia del coronavirus a través del fondo de rescate que gestiona. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que así se denomina el plan de ayudas, ha recibido la cancelación total anticipada de la ayuda temporal concedida al Grupo Hotusa al percibir la última devolución de 56 millones de euros, más intereses, del préstamo de 241 millones de euros otorgado en 2021, según han informado tanto la sociedad pública como la cadena hotelera.

El presidente de la compañía, Amancio López, ha querido reconocer públicamente la "profesionalidad, dedicación y compromiso con los que SEPI y su equipo ha gestionado el proceso del préstamo concedido, que ha sido decisivo para que nuestra compañía pudiera mantener su ritmo habitual de actividad en un contexto extraordinariamente complejo”.

Casi 1.000 millones devueltos

Con esta devolución, asciende ya a 949,4 millones la cantidad recuperada por el FASEE hasta la fecha, un 35,4% de los 2.681 millones financiados con cargo a este instrumento de carácter temporal con el que las empresas impactadas por la crisis económica derivada de la covid han logrado mantener su actividad y empleo.

Actualmente, con el Grupo Hotusa, son ocho las empresas que ya han cancelado el préstamo: Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia. Otras 20 cuentan todavía cuentan con financiación pública: Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, ISASTUR, Vivanta, Imasa y Meeting Point.

La que más fondos recibió de la SEPI, Air Europa, espera ha manifestado su intención de cancelar el préstamo de 475 millones que recibió con los fondos que recibirá de Turkish Airways, que ha llegado a un acuerdo con la familia Hidalgo para desembolsar 300 millones de euros para adquirir entre un 26% y un 27% de la aerolínea española.